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Известный украинский певец вспомнил, как попал под обстрел в сирийском Алеппо

18 июня 2024 22:12
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Стас Кожушко
Редактор
Певец EL Кравчук попал под обстрел в сирийском Алеппо
Певец EL Кравчук. Фото: Instagram/el.kravchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До 12 лет певец Андрей Остапенко-Кравчук, более известный как EL Кравчук, жил в разных странах. Потом с семьей переехал в Киев. Но до этого с ним произошел опасный инцидент.

Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

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Артист родился в Вильнюсе (тогда еще советская Литва) в семье военного. Именно поэтому они часто переезжали. EL Кравчук рассказал жуткую историю, которая с ним произошла в городе Алеппо в Сирии примерно в 1984 году (тогда ему было семь). Обычно Андрей ходил в школу самостоятельно, иногда с ним был телохранитель.

"Однажды мама решила провести меня в школу, именно тогда появились снайперы на крышах. Начался автоматный обстрел. Мама закрыла меня собой, легла на землю и стала ползти к росшему на улице цветущему дереву персику. Мы спрятались под этим деревом, я был весь в крови из-за царапины от асфальта, но мы были живы", — рассказал EL Кравчук.

Артист отметил, что даже в такой момент они с матерью улыбались под персиком. Этот момент, уверяет EL Кравчук, он никогда не забудет. С тех пор они стали с мамой еще ближе.

Отец певца вернулся в Киев уже в 1990-х. Все это время Сирия была для их семьи фактически второй родной страной, а Алеппо – вторым родным городом.

"Когда началась АТО и я узнал о бомбардировках Попасной и о том, как там выживают дети, это стало для меня испытанием. Я помню себя школьником под обстрелами, в бомбоубежищах. И, конечно, блекауты, которые были и в Алеппо, когда выключали свет", — провел параллель EL Кравчук.

По словам певца, трудности войны, которые он испытывал 30 лет назад, испытывает и сегодня уже взрослым человеком. Артист отметил: никогда бы и не подумал, что два древних города (Киев и Алеппо) будут обстреливать и разрушать в 21 веке.

EL Кравчук в Сирии
EL Кравчук в Сирии. Фото: Instagram/el.kravchuk

Напомним, ранее мы писали, как в Закарпатье отменили выступление EL Кравчук из-за внешности. Также мы рассказывали о сложной ситуации из-за обстрелов Харьковской области.

Сирия
детство
EL Кравчук
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