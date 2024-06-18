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Відомий український співак згадав, як потрапив під обстріл в сирійському Алеппо

18 червня 2024 22:12
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Стас Кожушко
Редактор
Співак EL Кравчук потрапив під обстріл в сирійському Алеппо
Співак EL Кравчук. Фото: Instagram/el.kravchuk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До 12 років співак Андрій Остапенко-Кравчук, більш відомий як EL Кравчук, жив в різних країнах. Потім з родиною переїхав до Києва. Але до того з ним стався небезпечний інцидент.

Про це артист розповів у своїх соцмережах

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Артист народився у Вільнюсі (тоді ще радянська Литва) в родині військового. Саме тому вони часто переїжджали. EL Кравчук розповів моторошну історію, яка з ним сталась у місті Алеппо в Сирії приблизно в 1984 році (тоді йому було сім). Зазвичай Андрій ходив до школи самостійно, іноді з ним був охоронець.

"Одного разу мама вирішила провести мене до школи, саме тоді з’явилися снайпери на дахах. Почався автоматний обстріл. Мама закрила мене собою, лягла на землю і стала повзти до квітучого дерева персика, що росло на вулиці. Ми сховалися під цим деревом, я був весь у крові через подряпини від асфальту, але ми були живі", — розповів EL Кравчук.

Артист зазначив, що навіть в такий момент вони з мамою усміхалися під персиком. Цей момент, запевняє EL Кравчук, він ніколи не забуде.  Відтоді вони стали з мамою ще ближчими.

Батько співака повернувся в Київ вже у 1990-х. Увесь цей час Сирія була для їхньої родини фактично другою рідною країною, а Алеппо — другим рідним містом.

"Коли почалася АТО і я дізнався про бомбардування Попасної та те, як там виживають діти, це стало для мене випробуванням. Я пам’ятаю себе школярем під обстрілами, у бомбосховищах. І, звичайно, блекаути, які були й в Алеппо, коли вимикали світло", — провів паралель  EL Кравчук. 

За словами співака, труднощі війни, які він відчував 30 років тому, відчуває і сьогодні вже дорослою людиною. Артист зазначив: ніколи б і не подумав, що два стародавні міста (Київ та Алеппо), будуть обстрілювати та руйнувати у 21 столітті.

EL Кравчук в Сирії
EL Кравчук в Сирії. Фото: Instagram/el.kravchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, як на Закарпатті скасували виступ EL Кравчук через зовнішність. Також ми розповідали про складну ситуацію через обстріли Харківщини.

Сирія
дитинство
EL Кравчук
українські зірки

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