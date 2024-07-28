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Верка Сердючка со сцены Юрмалы выразила заветное желание всех украинцев

28 июля 2024 10:02
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Сердючка в Юрмале высказалась о мире в Украине — видео
Украинские артисты Андрей Данилко и Инна Билоконь. Фото: instagram.com/v_serduchka/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, выступила на известном фестивале Laima Rendzezvous Jurmala. Звезда со сцены выразила свое уважение Алле Пугачевой и озвучила заветную мечту всех украинцев.

Новини.LIVE побывали на фестивале.

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Сердючка поклонилась примадонне

Посреди концертного вечера в Юрмале Верка Сердючка обратилась к Лайме Вайкуле и Алле Пугачевой. Звезда поблагодарила за организацию мероприятия и пожелала примадонне крепкого здоровья. Исполнительница сняла звезду и поклонилась Алле Борисовне.

Сердючка со сцены фестиваля воскликнула заветную мечту всех украинцев: "Чтобы закончилась война".

"Мы живем в сложные времена. Но я не могла не приехать и не поддержать Лайма. Алла Борисовна, а вам здоровье и счастье! Никого не слушать, только меня", — обратилась она к российским артистам.

Напомним, певец ALEKSEEV отметил, что нужно больше рассказывать о важности помощи Украине. А также на фестивале Украину поддержала британская группа Londonbeat.

Алла Пугачева фестиваль Лайма Вайкуле Верка Сердючка украинские звезды выступление российские звезды

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