Сердючка в Юрмале высказалась о мире в Украине — видео

Верка Сердючка со сцены Юрмалы выразила заветное желание всех украинцев
Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, выступила на известном фестивале Laima Rendzezvous Jurmala. Звезда со сцены выразила свое уважение Алле Пугачевой и озвучила заветную мечту всех украинцев.
Новини.LIVE побывали на фестивале.
Сердючка поклонилась примадонне
Посреди концертного вечера в Юрмале Верка Сердючка обратилась к Лайме Вайкуле и Алле Пугачевой. Звезда поблагодарила за организацию мероприятия и пожелала примадонне крепкого здоровья. Исполнительница сняла звезду и поклонилась Алле Борисовне.
Сердючка со сцены фестиваля воскликнула заветную мечту всех украинцев: "Чтобы закончилась война".
"Мы живем в сложные времена. Но я не могла не приехать и не поддержать Лайма. Алла Борисовна, а вам здоровье и счастье! Никого не слушать, только меня", — обратилась она к российским артистам.
Напомним, певец ALEKSEEV отметил, что нужно больше рассказывать о важности помощи Украине. А также на фестивале Украину поддержала британская группа Londonbeat.
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