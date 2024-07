Гурт Londonbeat висловив підтримку Україні

Британський гурт Londonbeat. Фото: Instagram/londonbeat_official

В неділю, 28 липня, в латвійській Юрмалі завершується музичний фестиваль Laima Rendzezvous Jurmala. На ньому, зокрема, виступив легендарний британський гурт Londonbeat, добре відомий за своїм хітом I've Been Thinking About You.

Новини.LIVE отримали ексклюзивний коментар від популярних музикантів.

Londonbeat про війну в Україні

Артистів, які підкорювали американські, австралійські та чарти багатьох країн світу, запитали про те, чи підтримують вони Україну. Кожен з них відповів по-різному: хтось конкретно, хто метафорично. Втім всі вони єдині в одному — підтримують нашу країну.

"Україна — сильна країна. Вони це подолають. Але те, що відбувається в Україні — дуже болісно. Тому моє серце з Україною", — заявив один з учасників гурту.

Інші учасники гурту згадали про силу музики, яка, на їхню думку, має властивість руйнувати бар’єри там, де ніщо інше не здатно.

"Ми щасливі творити музику, яку люблять у цій частині світу… Ми підтримуємо серцем. Бо ви нічого більше не можете зробити, крім як спостерігати. Відбуваються звірства. Ми підтримуємо людський дух", — заявили інші музиканти Londonbeat.

Пік популярності гурту припав на кінець 1980-х та початок 1990-х років. Він пов'язаний із композицією I've Been Thinking About You. Вже 1990 року пісня очолювала всі престижні хіт-паради. Але згодом популярність почала згасати. Втім, артисти активно гастролюють і зараз.

