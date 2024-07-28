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Вєрка Сердючка зі сцени Юрмали висловила заповітне бажання всіх українців

28 липня 2024 10:02
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Сердючка у Юрмалі висловилася про мир в Україні — відео
Українські артисти Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: instagram.com/v_serduchka/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, виступила на відомому фестивалі Laima Rendzezvous Jurmala. Зірка зі сцени висловила свою повагу Аллі Пугачовій та озвучила найзаповітнішу мрію всіх українців.

Новини.LIVE побували на фестивалі.

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Сердючка вклонилася примадонні 

Посеред концертного вечора у Юрмалі, Вєрка Сердючка звернулась до Лайми Вайкуле та Алли Пугачової. Зірка подякувала за організацію заходу та побажала примадонні міцного здоров'я. Виконавиця зняла зірку та вклонилася Аллі Борисівні.

Сердючка зі сцени фестивалю вигукнула найзаповітнішу мрію всіх українців: "Щоб закінчилась війна".

"Ми живемо у складні часи. Та я не могла не приїхати, та не підтримати Лайму. Алла Борисівно, а вам здоров'я та щастя! Нікого не слухати, тільки мене", — звернулась вона до російських артистів.

Нагадаємо, співак ALEKSEEV наголосив на тому, що треба більше розповідати про важливість допомоги Україні. А також на фестивалі Україну підтримав британський гурт Londonbeat.

Алла Пугачова фестиваль Лайма Вайкуле Вєрка Сердючка українські зірки виступ російські зірки

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