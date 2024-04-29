Певица Тина Кароль вспомнила, как дождь помешал ей попасть в известную группу

Украинская певица Тина Кароль в шоу "Пісня мого життя". Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых известных певиц Украины Тина Кароль вспомнила, как она пыталась начать свою карьеру. Народная артистка Украины рассказала, как попала на кастинг самой популярной на тот момент девчачьей группы и удачным ли оказался этот отбор для нее.

Об этом Тина Кароль рассказала в шоу "Пісня мого життя" в YouTube.

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Первый кастинг Тины Кароль

Украинская певица вспомнила, как впервые попала в Киев, когда ей было 14 лет, и как к 17-18 годам она уже пыталась понять, как попасть на сцену. Тогда Тина Кароль поняла, что ей нужно зарабатывать, поэтому отказалась от помощи родителей.

"В 14 лет я приехала в Киев из Ивано-Франковска, я была студенткой музыкального училища. И где-то в 17-18 лет я начала думать о том, как бы мне найти себе место на сцене. Чтобы чувствовать тяжесть своей судьбы, я отказалась от разных денег и передач из дома. И я себе так решила: "Теперь, с этого момента, я должна зарабатывать!" — рассказывает Тина Кароль.

Тина Кароль на интервью у Екатерины Осадчей в шоу "Пісня мого життя". Фото: скриншот с YouTube

Певица также вспомнила, как она впервые попала на кастинг в девчачий коллектив, который на тот момент был самым популярным. Однако, он оказался неуспешным, ведь из-за дождя у Тины исчез голос, поэтому ее выгнали из группы, в которую она почти попала.

"Один из кастингов — это был набор в самую вокальную девчачью группу. Нас собрали втроем — Алену Омаргалиеву, Паулину и меня. Я была самая толстая, я весила тогда 67 килограмм. Я пришла на кастинг, а потом меня пригласили в студию, чтобы я со всеми исполняла песню "Чом ти не прийшов?" У меня тогда были сапоги с дыркой, и был сильный дождь. Я шла по дождю, осипло горло, осипли высокие ноты, я пришла на студию, и меня выгоняют из группы, в которую я почти попала", — также вспомнила украинская певица.

Путь к успеху Тины Кароль

Недавно украинская артистка решила показать свой путь к успеху и поделилась кадрами, где ее можно увидеть на сцене. На видео Тина продемонстрировала себя на концертах и зрителей, которые радуются ее выступлениям.

"Успех приходит только к подготовленным. Успех сквозь время — это плодотворный труд и полная отдача. Это аскетическая жизнь, в которой есть только дисциплина и фокус на результат. Невозможно быть чемпионом без дисциплины. Самодисциплина — это и о красоте, и о молодости в глазах, и о мастерстве высшего пилотажа. Полумеры меня не устраивают. И только в этой аскезе, выходя на сцену, я чувствую, что имею силы вдохновлять вас, и поэтому у нас всегда, как в первый раз", — написала Тина Кароль.

Певица Тина Кароль на сцене. Фото: скриншот из Instagram

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