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Вигнали мокру і безголосу — як дощ зіпсував кар'єру Тіни Кароль

29 квітня 2024 18:13
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Тіна Кароль згадала, як дощ завадив їй потрапити до відомого гурту
Українська співачка Тіна Кароль в шоу "Пісня мого життя". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна з найвідоміших співачок України Тіна Кароль згадала, як вона намагалася почати свою кар’єру. Народна артистка України розповіла, як потрапила на кастинг найпопулярнішого на той момент дівочого гурту і чи вдалим виявився цей відбір для неї.

Про це Тіна Кароль розповіла у шоу "Пісня мого життя" в YouTube.

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Перший кастинг Тіни Кароль

Українська співачка згадала, як вперше потрапила до Києва, коли їй було 14 років, і як у 17-18 років вона вже намагалася зрозуміти, як потрапити на сцену. Тоді Тіна Кароль зрозуміла, що їй потрібно заробляти, тому відмовилася від допомоги батьків. 

"У 14 років я приїхала до Києва з Івано-Франківська, я була студенткою музичного училища. І десь у 17-18 років я почала думати про те, як би мені знайти собі місце на сцені. Щоб відчувати важкість своєї долі, я відмовилася від різних грошей і передач з дому. І я собі так вирішила: "Тепер, з цього моменту, я маю заробляти!" — розповідає Тіна Кароль.

Тина Кароль на интервью у Екатерины Осадчей в шоу "Пісня мого життя"
Тіна Кароль на інтерв'ю в Катерини Осадчої в шоу "Пісня мого життя". Фото: скриншот з YouTube

Співачка також згадала, як вона вперше потрапила на кастинг до дівочого колективу, який на той момент був найпопулярнішим. Проте він виявився неуспішним, адже через дощ в Тіни зник голос, тому її вигнали з гурту, до якого вона майже потрапила.

"Один з кастингів — це був набір до найвокальнішого дівочого гурту. Нас зібрали втрьох — Олену Омаргалієву, Пауліну і мене. Я була найгрубіша, я важила тоді 67 кілограмів. Я прийшла на кастинг, а потім мене запросили до студії, щоб я з усіма виконувала пісню "Чом ти не прийшов?" У мене тоді були чоботи з диркою, і був сильний дощ. Я йшла по дощу, засипло горло, засипли високі ноти, я прийшла на студію, і мене виганяють з гурту, до якого я майже потрапила", — також згадала українська співачка.

Шлях до успіху Тіни Кароль

Не так давно українська артистка вирішила показати свій шлях до успіху і поділилася кадрами, де її можна побачити на сцені. На відео Тіна продемонструвала себе на концертах і глядачів, які радіють її виступам. 

"Успіх приходить лише до підготовлених. Успіх крізь час — це плідна праця і повна віддача. Це аскетичне життя, в якому є лише дисципліна та фокус на результат. Неможливо бути чемпіоном без дисципліни. Самодисципліна — це і про красу, і про молодість в очах, і про майстерність вищого пілотажу. Полуміри мене не влаштовують. І лише у цій аскезі, виходячи на сцену, я відчуваю, що маю сили надихати вас, і тому в нас завжди, як в перший раз", — написала Тіна Кароль.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Співачка Тіна Кароль на сцені. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у ніжній фотосесії. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Тіна Кароль показала спільні кадри з Юлією Саніною. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль розкрила секрети своєї стрункості.

Тіна Кароль
шоу-бізнес
українські зірки
кар'єра

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