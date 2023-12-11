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Война унесла жизни еще одного украинского актера

11 декабря 2023 13:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Война унесла жизни еще одного украинского актера
Актер Андрей Павленко. Фото: социальные сети
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

На передовой погиб еще один известный украинский актер. Звезда украинских сериалов Андрей Павленко отдал жизнь, защищая Украину.

Об этом сообщила супруга актера Дария Орехова в Facebook.

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Дату прощания с актером супруга Павленко пока не объявила. Женщина отметила, война безжалостна ко всем. У актера остались двое детей.

 

Жена актера сообщила о его смерти. Фото: facebook.com/darya.orekhova.3

"Война никого не жалеет...Война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе, любимый...", — написала жена артиста в посте.

В комментариях подписчики и коллеги отметили, что в жизни он был очень хорошим человеком и талантливым актером.

Андрей Павленко имеет фильмографии 69 работ в разных фильмах и сериалах. Он снимался в таких лентах, как "Письмо ожидания", "Сашка", "Женский врач", "Фото на документы" и другие. С начала полномасштабной войны Павленко защищал Украину на передовой.

На днях стало известно о гибели 41-летнего актера и военнослужащего Василия Кухарского. Несколько лет назад артист сыграл главную роль в клипе группы "Океан Эльзы" "Тримай".

Ранее театральный актер скончался в госпитале от ранений, полученных под Бахмутом.

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