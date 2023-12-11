Война унесла жизни еще одного украинского актера
На передовой погиб еще один известный украинский актер. Звезда украинских сериалов Андрей Павленко отдал жизнь, защищая Украину.
Об этом сообщила супруга актера Дария Орехова в Facebook.
Известный актер погиб на фронте
Дату прощания с актером супруга Павленко пока не объявила. Женщина отметила, война безжалостна ко всем. У актера остались двое детей.
"Война никого не жалеет...Война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе, любимый...", — написала жена артиста в посте.
В комментариях подписчики и коллеги отметили, что в жизни он был очень хорошим человеком и талантливым актером.
Андрей Павленко имеет фильмографии 69 работ в разных фильмах и сериалах. Он снимался в таких лентах, как "Письмо ожидания", "Сашка", "Женский врач", "Фото на документы" и другие. С начала полномасштабной войны Павленко защищал Украину на передовой.
На днях стало известно о гибели 41-летнего актера и военнослужащего Василия Кухарского. Несколько лет назад артист сыграл главную роль в клипе группы "Океан Эльзы" "Тримай".
Ранее театральный актер скончался в госпитале от ранений, полученных под Бахмутом.
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