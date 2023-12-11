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Війна забрала життя ще одного українського актора

11 грудня 2023 13:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Війна забрала життя ще одного українського актора
Актор Андрій Павленко. Фото: соціальні мережі
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

На передовій загинув ще один відомий український актор. Зірка українських серіалів Андрій Павленко віддав життя, захищаючи Україну.

Про це повідомила дружина актора Дарія Орєхова у Facebook.

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Дату прощання з актором дружина Павленка поки не оголосила. Жінка зазначила, війна безжальна до всіх. В актора залишилися двоє дітей.

 

Дружина актора повідомила про його смерть. Фото: facebook.com/darya.orekhova.3

"Війна нікого не шкодує...Війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий...", — написала дружина артиста у дописі.

У коментарях підписники зазначили, що у цивільному житті він був дуже доброю людиною та талановитим актором.

Андрій Павленко має у фільмографії робіт у різних фільмах і серіалах. Він знімався в таких стрічках, як "Лист очікування", "Сашка", "Жіночий лікар", "Фото на документи" та інших. Від початку повномасштабної війни Павленко захищав Україну на передовій.

Днями стало відомо про загибель 41-річного актора та військовослужбовця Василя Кухарського. Кілька років тому артист зіграв головну роль у кліпі гурту "Океан Ельзи" "Тримай".

Раніше театральний актор помер у шпиталі від поранень, які отримав під Бахмутом.

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