Війна забрала життя ще одного українського актора
На передовій загинув ще один відомий український актор. Зірка українських серіалів Андрій Павленко віддав життя, захищаючи Україну.
Про це повідомила дружина актора Дарія Орєхова у Facebook.
Відомий актор загинув на фронті
Дату прощання з актором дружина Павленка поки не оголосила. Жінка зазначила, війна безжальна до всіх. В актора залишилися двоє дітей.
"Війна нікого не шкодує...Війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий...", — написала дружина артиста у дописі.
У коментарях підписники зазначили, що у цивільному житті він був дуже доброю людиною та талановитим актором.
Андрій Павленко має у фільмографії робіт у різних фільмах і серіалах. Він знімався в таких стрічках, як "Лист очікування", "Сашка", "Жіночий лікар", "Фото на документи" та інших. Від початку повномасштабної війни Павленко захищав Україну на передовій.
Днями стало відомо про загибель 41-річного актора та військовослужбовця Василя Кухарського. Кілька років тому артист зіграв головну роль у кліпі гурту "Океан Ельзи" "Тримай".
Раніше театральний актор помер у шпиталі від поранень, які отримав під Бахмутом.
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