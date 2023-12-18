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Исполнительница скандальной песни "Я танцюю гопака" родила первенца

18 декабря 2023 19:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Исполнительница скандальной песни "Я танцюю гопака" родила первенца
Блогерша, певица Юлия Лущинская на последних неделях беременности с мужем. Фото: Instagram/julia_lushchinska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерша, певица, Юлия Лущинская, трек "Я танцюю гопака" которой завирусился в сети после выступления перед журналистом Дмитрием Гордоном, родила первенца. У молодой звезды, которая на последнем месяце беременности посещала светские мероприятия, появилась дочь.

Об этом Юлия рассказала в своих соцсетях.

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Юлия Лущинская стала мамой

25-летняя певица поздравила дочь в соцсетях и опубликовала совместное черно-белые фото с мужем, о котором не рассказывает. На снимках Юлия не стала прятать лицо ребенка, а также показала традиционные фото с ручками родителей и ребенка.

Лущинская отметила, что она родила в субботу, 16 декабря в 17:55. Где именно не стала уточнять. Вес девочки составил 3500 граммов, а рост 54 см.

"Как прошли роды и почему неделя перед ними была невыносимой, все подробно расскажу в следующих постах. А пока я наслаждаюсь крохой и прихожу в себя. Немного подождите меня", — лаконично подписала фотографии новоиспеченная звездная мама.

Перед родами Лущинская рассказывала, что ребенок желателен и запланирован, а муж для нее большая поддержка.

"Хотя я сильная, самодостаточная, материально себя и ребенка могу обеспечивать и все такое. Но я считаю, что мужчина вкладывается так же как и я, и переживает не меньше, забота — это такие важные вещи, особенно во время беременности", говорила Юлия.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Хиллари Дафф показалась с округлым животиком. Также мы рассказывали, что любимая актера Роберта Паттинсона больше не скрывает свою беременность.

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