Виконавиця скандальної пісні "Я танцюю гопака" народила первістка

Блогерка, співачка Юлія Лущинська на останніх тижнях вагітності з чоловіком. Фото: Instagram/julia_lushchinska

Блогерка, співачка, Юлія Лущинська, трек "Я танцюю гопака" якої завірусився в мережі після виступу перед журналістом Дмитром Гордоном, народила первістка. В молодої зірки, яка на останньому місяці вагітності відвідувала світські заходи, з’явилась донька.

Про це Юлія розповіла у своїх соцмережах.

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25-річна співачка привітала донечку у соцмережах та опублікувала спільне чорно-білі фото з чоловіком, про якого не розповідає. На знімках Юлія не стала приховувати обличчя дитини, а також показала традиційні фото з ручками батьків та дитини.

Лущинська зазначила, що вона народила в суботу, 16 грудня о 17:55. Де саме не стала уточнювати. Вага дівчинки склала 3500 грамів, а зріст 54 см.

"Як пройшли пологи і чому тиждень перед ними був нестерпним, все детально розповім у наступних постах. А поки я насолоджуюсь крихіткою і прихожу у себе. Трошки почекайте мене", — лаконічно підписала фотографії новоспечена зіркова мама.

Перед пологами Лущинська розповідала, що дитина бажана та запланована, а чоловік для неї велика підтримка.

"Хоча я сильна, самодостатня, матеріально себе і дитину можу забезпечувати і таке інше. Але я вважаю, що чоловік вкладається так само як і я, і переживає не менше, піклування та турбота — це такі важливі речі, особливо під час вагітності", — казала Юлія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Гіларі Дафф показалася з округлим животиком. Також ми розповідали, що кохана актора Роберта Паттінсона більше не приховує свою вагітність.