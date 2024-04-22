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Виктор Павлик поздравил старшего сына с 40-летием

22 апреля 2024 21:28
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Стас Кожушко
Редактор
Виктор Павлик поздравил старшего сына с юбилеем — сколько лет исполнилось
Певец Александр Павлик. Фото: Instagram/alex_pavlik15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певец Виктор Павлик трогательно поздравил старшего сына Александра с юбилеем. Ему исполнилось 40 лет. Свои пожелания оставила и молодая жена Народного артиста Украины, блогер Екатерина Репяхова.

Соответствующие публикации появились в соцсетях.

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По случаю дня рождения Александра Виктор Павляк опубликовал несколько фото и видео в своих сториз. Но основной текст оставил для публикации под снимком, на котором позирует со старшим сыном.

"Сын, искренне поздравляю! Тебе 40. Ого-го! Это уже серьезная дата! Я искренне желаю тебе прежде всего крепкого здоровья, благословения Господа и чтобы у тебя было все хорошо в жизни! Люблю", — написал Павлик.

К поздравлениям присоединилась и Екатерина Репяхова. Всториз она опубликовала совместное фото, на котором позируют также сын Александра, Давид, а также Михаил — ее сын с Виктором Павликом.

Виктор Павлик поздравил старшего сына с 40-летием - фото 1
Поздравление от Екатерины Репяховой. Скриншот: Instagram/repyahovakate

Отметим, что Александр, как и отец, занимается музыкой. Он родился в Полтавской области, в 15 лет переехал в Киев. Впоследствии принял участие в телешоу "Х-Фактор" и начал музыкальную карьеру. Сейчас Александр Павлик выпускает песни, даёт благотворительные концерты, а также обучает детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleksandr Pavlik (@alex_pavlik15)

Напомним, ранее мы рассказывали, планирует ли певица Злата Огневич усыновить ребенка. Также мы рассказывали, кто, по информации известного блогера, издевается над певицей Камалии.

День рождения
семья
Виктор Павлик
артисты
украинские звезды

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