Виктор Павлик поздравил старшего сына с юбилеем — сколько лет исполнилось

Певец Александр Павлик. Фото: Instagram/alex_pavlik15

Певец Виктор Павлик трогательно поздравил старшего сына Александра с юбилеем. Ему исполнилось 40 лет. Свои пожелания оставила и молодая жена Народного артиста Украины, блогер Екатерина Репяхова.

Соответствующие публикации появились в соцсетях.

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По случаю дня рождения Александра Виктор Павляк опубликовал несколько фото и видео в своих сториз. Но основной текст оставил для публикации под снимком, на котором позирует со старшим сыном.

"Сын, искренне поздравляю! Тебе 40. Ого-го! Это уже серьезная дата! Я искренне желаю тебе прежде всего крепкого здоровья, благословения Господа и чтобы у тебя было все хорошо в жизни! Люблю", — написал Павлик.

К поздравлениям присоединилась и Екатерина Репяхова. Всториз она опубликовала совместное фото, на котором позируют также сын Александра, Давид, а также Михаил — ее сын с Виктором Павликом.

Поздравление от Екатерины Репяховой. Скриншот: Instagram/repyahovakate

Отметим, что Александр, как и отец, занимается музыкой. Он родился в Полтавской области, в 15 лет переехал в Киев. Впоследствии принял участие в телешоу "Х-Фактор" и начал музыкальную карьеру. Сейчас Александр Павлик выпускает песни, даёт благотворительные концерты, а также обучает детей.

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