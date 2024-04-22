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Віктор Павлік привітав старшого сина з 40-річчям

22 квітня 2024 21:28
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Стас Кожушко
Редактор
Віктор Павлік привітав старшого сина з ювілеєм — скільки виповнилось років
Співак Олександр Павлік. Фото: Instagram/alex_pavlik15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співак Віктор Павлік зворушливо привітав старшого сина Олександра з ювілеєм. Йому виповнилось 40 років. Свої побажання залишила і молода дружина Народного артиста України, блогерка Катерина Репяхова.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах.

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З нагоди дня народження Олександра, Віктор Павляк опублікував декілька фото та відео у своїх сторіз. Але основний текст залишив для публікації під знімком, на якому позує зі старшим сином. 

"Сину, щиро вітаю ! Тобі 40. Ого-го ! Це вже серйозна дата! Я щиро бажаю тобі насамперед міцного здоров’я, господнього благословіння і щоб у тебе було все добре в житті! Люблю", — написав Павлік.

До привітань приєдналась і Катерина Репяхова. В сторіз вона опублікувала спільне фото, на якому позують також син Олександра, Давид, а також Михайло — її син з Віктором Павліком. 

Віктор Павлік привітав старшого сина з 40-річчям - фото 1
Привітання від Катерини Репяхової. Скриншот: Instagram/repyahovakate

Відзначимо, що Олександр, як і батько, займається музикою. Він народився в Полтавській області, в 15 років переїхав до Києва. Згодом взяв участь в телешоу "Х-Фактор" і почав музичну кар’єру. Зараз Олександр Павлік випускає пісні, дає благодійні концерти, а також навчає дітей. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи планує співачка Злата Огнєвіч усиновити дитину. Також ми розповідали, хто, за інформацією відомого блогера, знущається зі співачки Камалії.

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Віктор Павлик
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