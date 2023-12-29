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Уилл Смит рассказал о своем самом страшном свидании

29 декабря 2023 14:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Уилл Смит рассказал о своем самом страшном свидании
Уилл Смит. Фото: instagram.com/willsmith/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский актер Уилл Смит рассказал о своем единственном свидании с хип-хоп звездой Сандрой "Пепой" Дентон. Он был очень испуган в тот вечер.

Об этом пишет издание People.

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55-летний актер пригласил в свой подкаст "Class of '88" давнюю знакомую хип-хоп исполнительницу Сандру "Пепу" Дентон. Они вместе вспомнили, как ходили на свидание.

Уилл Смит "настрашился" на встрече с девушкой. Он был долго влюблен в нее.

"Мне всегда нравилась Сандра, но она всегда встречалась с кем-то другим", — сказал актер.

Однажды она стала свободной и Смит решил испытать судьбу или, как он сказал, "нанести свой удар". Они пошли на свидание в начале 1988 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У него был всего один шанс, поэтому он пытался все сделать правильно.

"Эта девушка была особенной. Я хотел произвести на нее впечатление, поэтому взял напрокат белый кабриолет "Мерседес". Мой план заключался в том, чтобы провести ее вокруг Голливудских холмов, подъехать к Малголланду и посмотреть на закат", — поделился воспоминаниями Смит.

Сандра Дентон тоже помнила о свидании, однако больше всего ее поразило не белым автомобиль, а доброта Вилла.

"Мы были на улице и увидели бездомного, и ты дал бездомному 100 долларов", — напомнила Смиту рэперка. Она также добавила, что ей понравилось это свидание.

Актер признался, что очень волновался в тот вечер, даже боялся, что его убьют, и действительно не верил, что у него сможет что-то выйти с Сандрой. Это был их первый и последний вечер.

Ранее Уилл Смит устроил семейную фотосессию в парике.

Напомним, что актер признался, что ему стоил успех в кино.

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