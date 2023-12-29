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Вілл Сміт розповів про своє найстрашніше побачення

29 грудня 2023 14:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Вілл Сміт розповів про своє найстрашніше побачення
Вілл Сміт. Фото: instagram.com/willsmith/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський актор Вілл Сміт розповів про своє єдине побачення з хіп-хоп зіркою Сандрою "Пепою" Дентон. Він був дуже наляканий у той вечір.

Про це пише видання People.

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55-річний актор запросив у свій подкаст "Class of '88" давню знайому хіп-хоп виконавицю Сандру "Пепу" Дентон. Вони разом пригадали, як ходили на побачення.

Вілл Сміт "налякався" на зустрічі з дівчиною. Він був довго закоханий у неї. 

"Мені завжди подобалась Сандра, але вона завжди зустрічалася з кимось іншим", — сказав актор.

Одного дня вона стала вільною і Сміт вирішив випробувати долю або, як він сказав, "зробити свій удар". Вони пішли на побачення десь на початку 1988 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У нього був лише один шанс, тому він намагався все зробити правильно.

"Ця дівчина була особливою. Я хотів справити на неї враження, тому взяв напрокат білий кабріолет "Мерседес". Мій план полягав у тому, щоб провести її навколо Голлівудських пагорбів, під’їхати до Малголланду та подивитись на захід сонця", — поділився спогадами Сміт.

Сандра Дентон теж пам'ятала про те побачення, проте найбільше її вразило не біле авто, а доброта Вілла.

"Ми були на вулиці й побачили бездомного, і ти дав бездомному 100 доларів", — нагадала Сміту реперка. Вона також додала, що їй сподобалось те побачення.

Актор зізнався, що дуже хвилювався у той вечір, навіть боявся, що його вб'ють, і насправді не вірив, що в нього зможе щось вийти з Сандрою. Це був їхній перший і останній вечір.

Раніше Вілл Сміт влаштував сімейну фотосесію у перуці.

Нагадаємо, що актор зізнався, чого йому коштував успіх у кіно.

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