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Вера Брежнева показала свою взрослую дочь и чувственно поздравила ее с днем рождения

31 марта 2024 17:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вера Брежнева поздравила дочь с 23-летием
Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Вера Брежнева поздравила дочь Соню Киперман с 23-летием. Артистка поделилась видео и фото из семейного архива.

Опубликовала звезда их на своей странице Instagram.

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30 марта старшей дочери Вере Брежневой Соне Киперман исполнилось 23 года. Звездная мамочка поздравила ее трогательной публикацией в социальной сети.

Певица объединила в небольшом видео много общих с дочерью фотографий и коротких роликов. На некоторых кадрах также можно заметить младшую дочь Веры — 14— летнюю Сару Киперман.

Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежева
Певица Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa
Сара Киперман
Соня и Сара Киперман. Фото: instagram.com/ververa

"Счастливые 23. Моя любовь", — лаконично подписала публикацию певица на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Соня Киперман появилась на свет в семье популярной украинской певицы и ее мужа бизнесмена Михаила Кипермана в 2001 году. Известно, что звездная дочь уже давно живет и учится в США.

Поклонники певицы поздравили Соню с праздником и сделали ей много комплиментов.

Вера Брежнева показала свою взрослую дочь и чувственно поздравила ее с днем рождения - фото 5
Поклонники поздравили Соню Киперман с днем рождения. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Вера Брежнева попала в громкий скандал со своим выступлением. Ранее мы рассказывали о том, что бывшая супруга продюсера Константина Меладзе впервые за продолжительное время показала своих сестер и маму.

Вера Брежнева
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