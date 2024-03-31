Вера Брежнева поздравила дочь с 23-летием

Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева поздравила дочь Соню Киперман с 23-летием. Артистка поделилась видео и фото из семейного архива.

Опубликовала звезда их на своей странице Instagram.

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30 марта старшей дочери Вере Брежневой Соне Киперман исполнилось 23 года. Звездная мамочка поздравила ее трогательной публикацией в социальной сети.

Певица объединила в небольшом видео много общих с дочерью фотографий и коротких роликов. На некоторых кадрах также можно заметить младшую дочь Веры — 14— летнюю Сару Киперман.

Певица Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева с дочерью Соней Киперман. Фото: instagram.com/ververa

Соня и Сара Киперман. Фото: instagram.com/ververa

"Счастливые 23. Моя любовь", — лаконично подписала публикацию певица на английском языке.

Соня Киперман появилась на свет в семье популярной украинской певицы и ее мужа бизнесмена Михаила Кипермана в 2001 году. Известно, что звездная дочь уже давно живет и учится в США.

Поклонники певицы поздравили Соню с праздником и сделали ей много комплиментов.

Поклонники поздравили Соню Киперман с днем рождения. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Вера Брежнева попала в громкий скандал со своим выступлением. Ранее мы рассказывали о том, что бывшая супруга продюсера Константина Меладзе впервые за продолжительное время показала своих сестер и маму.