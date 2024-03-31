Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Віра Брежнєва показала свою дорослу доньку та чуттєво привітала її з днем народження arrow

Віра Брежнєва показала свою дорослу доньку та чуттєво привітала її з днем народження

31 березня 2024 17:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Віра Брежнєва привітала доньку із 23-річчям
Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Віра Брежнєва привітала доньку Соню Кіперман із 23-річчям. Артистка поділилася відео та фото із сімейного архіву.

Опублікувала зірка їх на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Брежнєва поділилася світлинами доньки-красуні

30 березня старшій донечці Віри Брежнєвої Соні Кіперман виповнилося 23 роки. Зіркова матуся привітала її зворушливим дописом у соціальній мережі.

Співачка об'єднала у невеликому відео багато спільних із донькою світлин та коротких роликів. На деяких кадрах також можна помітити молодшу донечку Віри — 14-річну Сару Кіперман.

Віра Брежнева
Співачка Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото: instagram.com/ververa
Віра Брежєва
Співачка Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото: instagram.com/ververa
Віра Брежнєва
Співачка Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото: instagram.com/ververa
Сара Кіперман
Соня та Сара Кіперман. Фото: instagram.com/ververa

"Щасливі 23. Моя любов", — лаконічно підписала публікацію співачка англійською мовою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Нагадаємо, що Соня Кіперман з'явилася на світ в  родині популярної української співачки та її чоловіка бізнесмена Михайла Кіпермана у 2001 році. Відомо, що зіркова донечка вже давно живе та навчається в США.

Шанувальники співачки привітали Соню зі святом та зробили їй багато компліментів.

Віра Брежнєва показала свою дорослу доньку та чуттєво привітала її з днем народження - фото 5
Шанувальники привітали Соню Кіперман з днем народженням. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Віра Брежнєва потрапила у гучний скандал зі своїм виступом. Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина продюсера Костянтина Меладзе вперше за тривалий час показала своїх сестер і маму.

Віра Брежнєва
діти
День народження
родина
привітання
шоу-бізнес
українські зірки
донька

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК