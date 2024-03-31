Віра Брежнєва привітала доньку із 23-річчям

Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Відома українська співачка Віра Брежнєва привітала доньку Соню Кіперман із 23-річчям. Артистка поділилася відео та фото із сімейного архіву.

Опублікувала зірка їх на своїй сторінці Instagram.

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30 березня старшій донечці Віри Брежнєвої Соні Кіперман виповнилося 23 роки. Зіркова матуся привітала її зворушливим дописом у соціальній мережі.

Співачка об'єднала у невеликому відео багато спільних із донькою світлин та коротких роликів. На деяких кадрах також можна помітити молодшу донечку Віри — 14-річну Сару Кіперман.

Співачка Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман. Фото: instagram.com/ververa

Соня та Сара Кіперман. Фото: instagram.com/ververa

"Щасливі 23. Моя любов", — лаконічно підписала публікацію співачка англійською мовою.

Нагадаємо, що Соня Кіперман з'явилася на світ в родині популярної української співачки та її чоловіка бізнесмена Михайла Кіпермана у 2001 році. Відомо, що зіркова донечка вже давно живе та навчається в США.

Шанувальники співачки привітали Соню зі святом та зробили їй багато компліментів.

Шанувальники привітали Соню Кіперман з днем народженням. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Віра Брежнєва потрапила у гучний скандал зі своїм виступом. Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина продюсера Костянтина Меладзе вперше за тривалий час показала своїх сестер і маму.