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Телеканал 1+1 Україна вирізав з новорічного концерту Віру Брежнєву

5 січня 2024 11:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Телеканал 1+1 Україна вирізав з новорічного концерту Віру Брежнєву
Віра Брежнєва у новорічному концерті. Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Виступ співачки Віри Брежнєвої вирізали з ефіру новорічного концерту "Музична платформа". Телеканал "1+1 Україна" вирішив, що вона зайва на цьому святі.

Цей випадок помітило видання "Музвар".

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У новорічному концерті "Музична платформа" знялася Віра Брежнєва. Вона виконала пісню українською мовою "Дякую", проте в ефір 31 січня артистка не потрапила.

Її виступ вирізали і показали концерт без неї. Першопочаткову версію залишили на YouTube-каналі.

Телеканал не називав причини такого монтажу, проте представники профільних медіа висловили свої здогадки. Можливо, справа в рейтингах.

"Заради їхнього повернення телебачення не готове втрачати рейтинги. Наразі це недивно — телеканалам вистачає скандалів з їхніми "стандартними проєктами", щоб вигрібати ще й за музичних "гостей", — висловило свою гіпотезу видання "Музвар".

Віра Брежнєва у новорічному концерті. Фото: стоп-кадр відео
Віра Брежнєва у новорічному концерті. Фото: стоп-кадр відео

Раніше Positiff раптово підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву.

Також Дьомін прокоментував скандальний виступ Брежнєвої у Києві.

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