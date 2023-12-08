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Витовская объяснила, куда исчез ее коллега из "Леся+Рома" Лаленков

8 декабря 2023 12:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ирма Витовская рассказала, куда исчез ее коллега из Леся+Рома Дмитрий Лаленков
Украинская актриса Ирма Витовская на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская актриса и звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская дала откровенное интервью. Во время общения популярная телезвезда объяснила, куда исчез заслуженный артист Украины, актер и ее коллега по ситкому, который играл роль Ромы, Дмитрий Лаленков.

Об этом Ирма Витовская рассказала во время интервью Алине Доротюк на ее канале в YouTube.

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Куда исчез Дмитрий Лаленков

Украинская телезвезда отметила, что на момент съемок ситкома "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков, игравший главную роль мужчины по имени Рома, был одним из тех, кто смог себя реализовать. Ирма Витовская объяснила, чего не хватило актеру, когда ее карьера пошла вверх.

Кадр из сериала "Леся+Рома"
Кадр из сериала "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

"Он был на тот момент одним из самых реализованных, когда мы зашли в "Лесю+Рому". Я не знаю биографию Димы после 2008 года… Мне кажется, что это, возможно, то, что я села в паузу. Это было тяжело, это так же было тяжело, когда я отказалась от русскоязычных, и я поняла, что буду делать свои проекты", — отметила Ирма Витовская.

Ирма Витовская
Актриса Ирма Витовская на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Известная актриса заявила, что следует идти на риск, чтобы открыть новые возможности и успешно себя реализовать. По словам Ирмы Витовской, она сама обязательно что-то будет делать, чтобы найти себя, а не сидеть просто на ровном месте.

"Это риск, он иногда открывает возможности. Нельзя зависеть от того, что тебе кто-то предложит. Я могу понять, что завтра все аннулируются со мной договоренности по моей профессии. Что я буду делать? Я что-то буду делать! Я буду себя находить, а не сидеть ждать, что тебе кто-нибудь даст. Кино будет, но оно будет еще в меньших предложениях", — также добавила украинская актриса.

Дмитрий Лаленков против запрета существования УПЦ МП

Недавно украинский актер высказался в сторону депутатов и выступил против запрета существования московского патриархата. В частности, звезда ситкома "Леся+Рома" вспомнил Сталина и пригрозил тем, кто оскорбляет религию.

"Даже Сталин кровавый во время войны когти свои от церкви убрал и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А ВЫ?!? Каждый, кто обидит мечеть, кирку, синагогу или церковь, испытает гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал!" — написал Дмитрий Лаленков на своей странице в Facebook.

Публикация со страницы Дмитрия Лаленкова
Комментарий Дмитрия Лаленкова о запрете существования УПЦ МП. Фото: скриншот с Facebook

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирма Витовская высказалась о живущей в РФ дочери Ольги Сумской.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Ирма Витовская объяснила, почему украинские актеры снимались у россиян.

Также мы сообщали о том, что звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская рассказала о сотрудничестве с россиянами.

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