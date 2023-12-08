Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вітовська пояснила, куди зник її колега з "Леся+Рома" Лалєнков arrow

Вітовська пояснила, куди зник її колега з "Леся+Рома" Лалєнков

8 грудня 2023 12:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ірма Вітовська розповіла, куди зник її колега з Леся+Рома Дмитро Лалєнков
Українська акторка Ірма Вітовська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка і зірка серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська дала відверте інтерв’ю. Під час спілкування популярна телезірка пояснила, куди зник заслужений артист України, актор і її колега по ситкому, який грав роль Роми, Дмитро Лалєнков.

Про це Ірма Вітовська розповіла під час інтерв’ю Аліні Доротюк на її каналі в YouTube.

Читайте також:

Куди зник Дмитро Лалєнков

Українська телезірка зазначила, що на момент зйомок ситкому "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков, який грав головну роль чоловіка на ім’я Рома, був одним з тих, хто зміг себе реалізувати. Ірма Вітовська пояснила, чого не вистачило акторові, коли її кар’єра пішла вгору. 

Кадр из сериала "Леся+Рома"
Кадр із серіалу "Леся+Рома". Фото: скриншот з YouTube

"Він був на той момент одним з найреалізованіших, коли ми зайшли в "Лесю+Рому". Я не знаю біографію Діми після 2008 року… Мені здається, що це, можливо, те, що я сіла в паузу. Це було важко, це так само було важко, коли я відмовилася від російськомовних, і я зрозуміла, що робитиму свої проєкти", — зазначила Ірма Вітовська.

Ирма Витовская
Акторка Ірма Вітовська на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Відома акторка заявила, що варто йти на ризик, щоб відкрити нові можливості й успішно себе реалізувати. За словами Ірми Вітовської, вона сама обов’язково щось робитиме, щоб знайти себе, а не сидітиме просто на рівному місці.

"Це ризик, він часом відкриває можливості. Не можна залежати від того, що тобі хтось запропонує. Я можу зрозуміти, що завтра всі анулюються зі мною домовленості по моїй професії. Що я робитиму? Я щось робитиму! Я буду себе находити, а не сидіти чекати, що тобі хтось дасть. Кіно буде, але воно буде ще в менших пропозиціях", — також додала українська акторка.

Дмитро Лалєнков проти заборони існування УПЦ МП

Не так давно український актор висловився у бік депутатів і виступив проти заборони існування московського патріархату. Зокрема, зірка ситкому "Леся+Рома" згадав Сталіна і пригрозив тим, хто ображає релігію.

"Навіть Сталін кривавий на час війни пазурі свої від церкви прибрав і відкрив храми для вірян, духовенства і молитов, для покаяння і причастя, і заборонив режиму своєму лізти у справи церковні! А ВИ ?!? Кожен, хто образить мєчеть, кірху, синагогу чи церкву, відчує гнів Божий, побачить близький свій сумний фінал!" — написав Дмитро Лалєнков на своїй сторінці у Facebook.

Публікація зі сторінки Дмитра Лалєнкова
Коментар Дмитра Лалєнкова щодо заборони існування УПЦ МП. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ірма Вітовська висловилася про доньку Ольги Сумської, яка живе в РФ. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Ірма Вітовська пояснила, чому українські актори знімалися у росіян. 

Також ми повідомляли про те, що зірка серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська розповіла про співпрацю з росіянами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі