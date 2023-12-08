Ірма Вітовська розповіла, куди зник її колега з Леся+Рома Дмитро Лалєнков

Українська акторка Ірма Вітовська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка і зірка серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська дала відверте інтерв’ю. Під час спілкування популярна телезірка пояснила, куди зник заслужений артист України, актор і її колега по ситкому, який грав роль Роми, Дмитро Лалєнков.

Про це Ірма Вітовська розповіла під час інтерв’ю Аліні Доротюк на її каналі в YouTube.

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Українська телезірка зазначила, що на момент зйомок ситкому "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков, який грав головну роль чоловіка на ім’я Рома, був одним з тих, хто зміг себе реалізувати. Ірма Вітовська пояснила, чого не вистачило акторові, коли її кар’єра пішла вгору.

Кадр із серіалу "Леся+Рома". Фото: скриншот з YouTube

"Він був на той момент одним з найреалізованіших, коли ми зайшли в "Лесю+Рому". Я не знаю біографію Діми після 2008 року… Мені здається, що це, можливо, те, що я сіла в паузу. Це було важко, це так само було важко, коли я відмовилася від російськомовних, і я зрозуміла, що робитиму свої проєкти", — зазначила Ірма Вітовська.

Акторка Ірма Вітовська на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Відома акторка заявила, що варто йти на ризик, щоб відкрити нові можливості й успішно себе реалізувати. За словами Ірми Вітовської, вона сама обов’язково щось робитиме, щоб знайти себе, а не сидітиме просто на рівному місці.

"Це ризик, він часом відкриває можливості. Не можна залежати від того, що тобі хтось запропонує. Я можу зрозуміти, що завтра всі анулюються зі мною домовленості по моїй професії. Що я робитиму? Я щось робитиму! Я буду себе находити, а не сидіти чекати, що тобі хтось дасть. Кіно буде, але воно буде ще в менших пропозиціях", — також додала українська акторка.

Дмитро Лалєнков проти заборони існування УПЦ МП

Не так давно український актор висловився у бік депутатів і виступив проти заборони існування московського патріархату. Зокрема, зірка ситкому "Леся+Рома" згадав Сталіна і пригрозив тим, хто ображає релігію.

"Навіть Сталін кривавий на час війни пазурі свої від церкви прибрав і відкрив храми для вірян, духовенства і молитов, для покаяння і причастя, і заборонив режиму своєму лізти у справи церковні! А ВИ ?!? Кожен, хто образить мєчеть, кірху, синагогу чи церкву, відчує гнів Божий, побачить близький свій сумний фінал!" — написав Дмитро Лалєнков на своїй сторінці у Facebook.

Коментар Дмитра Лалєнкова щодо заборони існування УПЦ МП. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ірма Вітовська висловилася про доньку Ольги Сумської, яка живе в РФ.

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