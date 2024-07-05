Актер Руслан Ханумак сбежал в США — как он смог выехать за границу во время войны в Украине

Украинский актер Руслан Ханумак в собственном шоу "Обітниця нареченої". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский актер Руслан Ханумак недавно выехал в США к сыну от бывшей жены, из-за чего получил массу недовольства со стороны подписчиков. В этот раз музыкант и шоумен решил объяснить, как ему удалось выехать из Украины во время полномасштабной войны.

Об этом Руслан Ханумак рассказал на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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После нападения хейтеров касательно того, что украинский актер смог уехать в другую страну, пока на его Родине продолжается полномасштабная война, на его странице появился новый пост. В нем Руслан решил объяснить, как ему удалось уехать в США во время вторжения.

Руслан Ханумак в своем шоу "Обітниця нареченої". Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, актеру разрешили уехать из страны официально, ведь у него есть отсрочка из-за заболевания. Он объяснил, что не хотел раньше публично об этом говорить и сейчас очень рад, что ему удалось увидеться с сыном, ведь это пока единственный выход сделать это.

"Выпустили меня официально, поскольку законов я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВЛК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры, только потому, что не счел нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-нибудь, как бы это звучало, "сыграет на руку" и позволит увидеться с ребенком. Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном сальбутамоле в моем кармане и периодически астматических приступах", — объяснил Руслан Ханумак.

Руслан Ханумак о своем выезде за границу. Фото: скриншот из Instagram

Руслан Ханумак в США

На днях автор студии "Квартал 95" Руслан Ханумак улетел в США, чтобы увидеться со своим сыном от бывшей жены, блогера Алины Шаманской. На его странице появились кадры, где можно увидеть трогательную сцену встречи отца и сына. Руслан заявил, что хочет, чтобы его сын рос с папой, и намекнул, что теперь будет жить в США.

Руслан Ханумак с Алиной Шаманской и сыном. Фото: Instagram Алины Шаманской

"Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни и даже воспитание и любовь Мамы не заменят детство с отцом… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", — написал в описании под видео Руслан Ханумак.

Встреча Руслана Ханумака с сыном в США. Фото: скриншот из Instagram

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