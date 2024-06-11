Ахтем Сеітаблаєв відтермінував весілля з коханою, яка на 20 років молодше — причини

Український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Фото: instagram.com/seitablaiev

Український кінорежисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відтермінував своє весілля з новою обраницею. Дівчина молодша на 20 років.

Про це артист розповів програмі Тур Зірками на Люкс ФМ!

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51-річний режисер Ахтем Сеітаблаєв у вересні минулого року освідчився своїй на 20 років молодшій нареченій Мар’яні Боцвинюк. Дівчина раніше працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі.

Ахтем Сеітаблаєв і Мар'яна Боцвінюк. Фото: instagram.com/seitablaiev

Нині пара переживає кризу. Тому відтермінували весілля. Причину режисер не пояснив, втім, ймовірно, справа в різних поглядах на життя. Чи досі закохані живуть разом — невідомо.

Ахтем Сеітаблаєв вже був одружений. Його колишня — продюсерка Іванна Дядюра. Вони були разом 8 років, втім розлучились у 2021-му. Мають спільну доньку — Сафіє.

Ахтем Сеітаблаєв і Мар'яна Боцвінюк. Фото: instagram.com/seitablaiev

Також актор від попередніх стосунків має ще одну дочку — Назли, яка нині проживає в Болгарії, та сина Селіма, який залишився в окупованому Криму. На початку 2023 року режисер вперше став дідусем.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв зіграв у фільмі про сина поета Івана Франка. Також співачка Анна Трінчер засвітилась на скандальному весіллі друзів, де також були присутні й росіяни.