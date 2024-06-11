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Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою — що сталося

11 червня 2024 22:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ахтем Сеітаблаєв відтермінував весілля з коханою, яка на 20 років молодше — причини
Український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Фото: instagram.com/seitablaiev
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український кінорежисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відтермінував своє весілля з новою обраницею. Дівчина молодша на 20 років. 

Про це артист розповів програмі Тур Зірками на Люкс ФМ!

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Ахтем Сеітаблаєв передумав одружуватись з Мар’яною Боцвинюк

51-річний режисер Ахтем Сеітаблаєв у вересні минулого року освідчився своїй на 20 років молодшій нареченій Мар’яні Боцвинюк. Дівчина раніше працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі. 

Ахтем Сеітаблаєв і Мар'яна Боцвінюк. Фото:
Ахтем Сеітаблаєв і Мар'яна Боцвінюк. Фото: instagram.com/seitablaiev

Нині пара переживає кризу. Тому відтермінували весілля. Причину режисер не пояснив, втім, ймовірно, справа в різних поглядах на життя. Чи досі закохані живуть разом — невідомо.

Ахтем Сеітаблаєв вже був одружений. Його колишня — продюсерка Іванна Дядюра. Вони були разом 8 років, втім розлучились у 2021-му. Мають спільну доньку — Сафіє.

Ахтем Сеітаблаєв і Мар'яна Боцвінюк. Фото: instagram.com/seitablaiev
Ахтем Сеітаблаєв і Мар'яна Боцвінюк. Фото: instagram.com/seitablaiev

Також актор від попередніх стосунків має ще одну дочку — Назли, яка нині проживає в Болгарії, та сина Селіма,  який залишився в окупованому Криму. На початку 2023 року режисер вперше став дідусем.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв зіграв у фільмі про сина поета Івана Франка. Також співачка Анна Трінчер засвітилась на скандальному весіллі друзів, де також були присутні й росіяни.

шлюб
розлучення
українські зірки
Кохання
Ахтем Сеітаблаєв
актори
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