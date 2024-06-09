Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Влад Яма рассекретил, как зарабатывает себе на жизнь в США arrow

Влад Яма рассекретил, как зарабатывает себе на жизнь в США

9 июня 2024 18:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Влад Яма признался, кем работает в Америке
Украинский хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский танцовщик Влад Яма признался поклонникам в том, изменилась ли его жизнь после переезда в Америку. Сейчас он зарабатывает себе на жизнь частными занятиями по бальным танцам.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Влад Яма о своей деятельности в Штатах

Танцовщик активно ведет социальные сети. Он дал возможность своей аудитории задать ему вопросы на его странице Instagram. Один из подписчиков поинтересовался, в каком городе живет Яма и планирует ли в США открывать собственную школу танцев.

Влад Яма рассекретил, как зарабатывает себе на жизнь в США - фото 1
Украинский хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф признался, что ныне проживает в Майами и зарабатывает на жизнь преподаванием бальных танцев. Он проводит индивидуальные и групповые занятия.

"Преподаю частно в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах дома у клиентов", — поделился Яма.

Влад Яма рассекретил, как зарабатывает себе на жизнь в США - фото 1
Публикация хореографа Власть Ямы. Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный хореограф уже третий год проживает в США, куда уехал со своей семьей. Яма нередко получает гневные комментарии, ведь некоторых украинцев откровенно раздражает то, что он уехал из нашей страны в тяжелое время.

Напомним, мы писали о том, что украинский танцовщик Влад Яма во время войны поделился снимком из Мексики. А также звездный хореограф получил благодарность украинских защитников.

Северная Америка
работа
украинские звезды
обучение
Влад Яма
деньги
танцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку