Влад Яма признался, кем работает в Америке

Украинский хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный украинский танцовщик Влад Яма признался поклонникам в том, изменилась ли его жизнь после переезда в Америку. Сейчас он зарабатывает себе на жизнь частными занятиями по бальным танцам.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.

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Танцовщик активно ведет социальные сети. Он дал возможность своей аудитории задать ему вопросы на его странице Instagram. Один из подписчиков поинтересовался, в каком городе живет Яма и планирует ли в США открывать собственную школу танцев.

Украинский хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф признался, что ныне проживает в Майами и зарабатывает на жизнь преподаванием бальных танцев. Он проводит индивидуальные и групповые занятия.

"Преподаю частно в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах дома у клиентов", — поделился Яма.

Публикация хореографа Власть Ямы. Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный хореограф уже третий год проживает в США, куда уехал со своей семьей. Яма нередко получает гневные комментарии, ведь некоторых украинцев откровенно раздражает то, что он уехал из нашей страны в тяжелое время.

Напомним, мы писали о том, что украинский танцовщик Влад Яма во время войны поделился снимком из Мексики. А также звездный хореограф получил благодарность украинских защитников.