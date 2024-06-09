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Влад Яма розсекретив, як заробляє собі на життя в США

9 червня 2024 18:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Влад Яма зізнався, ким працює в Америці
Український хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український танцівник Влад Яма зізнався шанувальникам про те, чи змінилося його життя після переїзду до Америки. Зараз він заробляє собі на життя приватними заняттями з бальних танців.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Танцівник активно веде соціальні мережі. Він дав можливість своїй аудиторії поставити йому питання на його сторінці Instagram. Один із підписників поцікавився, у якому місті мешкає Яма та чи планує в США відкривати власну школу танців.

Влад Яма про свої заробітки
Український хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф зізнався, що нині проживає у Маямі і заробляє собі на життя викладанням бальних танців. Він проводить індивідуальні та групові заняття.

"Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді й в приватних спортзалах вдома у клієнтів", — поділився Яма.

Влад Яма розсекретив, як заробляє собі на життя в США - фото 1
Публікація хореографа Влада Ями. Фото: instagram.com/vladyama_official

Відомий хореограф вже третій рік поспіль проживає у США, куди виїхав зі своєю родиною. Яма нерідко отримує гнівні коментарі, адже деяких українців відверто дратує те, що він виїхав з нашої країни у важкий час.

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Влад Яма під час війни поділився знімком з Мексики.  А також зірковий хореограф отримав подяку від українських захисників. 

Північна Америка
робота
українські зірки
навчання
Влад Яма
гроші
танці

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