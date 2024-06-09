Влад Яма зізнався, ким працює в Америці

Український хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Відомий український танцівник Влад Яма зізнався шанувальникам про те, чи змінилося його життя після переїзду до Америки. Зараз він заробляє собі на життя приватними заняттями з бальних танців.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Танцівник активно веде соціальні мережі. Він дав можливість своїй аудиторії поставити йому питання на його сторінці Instagram. Один із підписників поцікавився, у якому місті мешкає Яма та чи планує в США відкривати власну школу танців.

Український хореограф Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф зізнався, що нині проживає у Маямі і заробляє собі на життя викладанням бальних танців. Він проводить індивідуальні та групові заняття.

"Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді й в приватних спортзалах вдома у клієнтів", — поділився Яма.

Публікація хореографа Влада Ями. Фото: instagram.com/vladyama_official

Відомий хореограф вже третій рік поспіль проживає у США, куди виїхав зі своєю родиною. Яма нерідко отримує гнівні коментарі, адже деяких українців відверто дратує те, що він виїхав з нашої країни у важкий час.

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Влад Яма під час війни поділився знімком з Мексики. А також зірковий хореограф отримав подяку від українських захисників.