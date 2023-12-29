Влада Яму захейтили в соцсетях за неуместную сториз во время ракетного обстрела

Хореограф Влад Яма. Фото: Instagram/vladyama_official

Во время и после массированной атаки российских оккупантов на Украину в пятницу, 29 декабря, многие пользователи соцсетей рассказывали миру о кровавых последствиях указания диктатора Путина. В то время как большинство знаменитостей публиковали видео с последствиями обстрела, сториз хореографа Влада Ямы, живущего в США, возмутили многих украинцев.

Свои комментарии они написали в Telegram-канале блогераБогдана Беспалова.

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Хореограф опубликовал нейтральную сториз, в которой со смайликом отметил, что с ним все хорошо. Впрочем, это совпало со временем массированного обстрела Украины оккупантами. На это крайне эмоционально отреагировал блогер Беспалов.

"Влад Яма из Майами пишет, что у него все ОК со смайлами в то время, когда в стране такой п**дец сегодня. Желаю тебе гнить в яме, животное", — написал блоггер.

Скриншот: Telegram/BespaLOVmedia

Сотни подписчиков Беспалова поставили отрицательные смайлы и выразили свое негодование в комментариях.

Выглядит, будто он прямо троллит, насмехается

Он в черном списке украинцев, поэтому пусть постится, что хочет

Кажется, будет уже полная отмена Ямы в будущем. И никакие уже шоу ему не светят.

Впоследствии Яма, часто критикуемый за выезд из страны в первые дни полномасштабной войны, удалил сториз и опубликовал видео с последствиями обстрелов.

"Искренние соболезнования всем пострадавшим", — лаконично подписал он сториз.

Скриншот: Instagram/vladyama_official

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская увидела во время массированного ракетного обстрела. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали в соцсетях на очередной террор россиян.