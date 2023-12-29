Як українські знаменитості пережили ніч з вибухами

Наслідки ракетної атаки на Київ. Фото: Національна поліція України

Цієї ночі Україна майже не спала через ракетний обстріл. Зірки так само, як і всі українці, були змушені бігти в укриття, ховатись за двома стінами та сподіватись на краще.

Знаменитості поділились своїми емоціями у соцмережах.

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Співачка Настя Каменських виставила у сторіз колаж з наслідків ракетного обстрілу. Вона закликала людей, які постраждали цього ранку, триматися.

"Ще один руйнівний ранок в Україні: школи, торгові центри, квартири, будівлі та будинки по всій країні залишилися в руїнах після масової ранкової атаки", — написала зірка.

Сторіз Насті Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Сімейне подружжя воєнкорів Влада та Костянтин Ліберови поділились ранковими світлинами Києва. Вони зафіксували чорний дим на Подолі та дізналися, наскільки сильно палає склад, куди потрапили уламки ракет.

"Ти не можеш мати вихідні, коли твій сусід хоче вбити тебе", — написали фотографи на світлині палаючого Києва.

Дим у Києві. Фото: instagram.com/libkos/

Дим біля Андрієвської церкви, Київ. Фото: instagram.com/libkos/

Горить склад на Подолі, Київ. Фото: instagram.com/libkos/

Київ, ранок 29 грудня. Фото: instagram.com/libkos/

Блогерка-гумористка Даша Кубік закликає українців донатити, щоб війна закінчилась скоріше. Її ранок був жахливим, як і у всіх нас.

Підтримує перетворення злості та болі у донати і співачка Jerry Heil. Вона пропонує закинути гроші на потреби її брата, який служить у ЗСУ.

Сторіз Даші Кубік. Фото: instagram.com/da_kubik/

Сторіз Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Телеведуча Леся Нікітюк провела цю ніч за двома стінами разом зі своїм собакою. Вони спали на підлозі.

Сторіз Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відомий YouTube-блогер Андрій Бедняков дуже злий на росіян. Він кожного обстрілу ставить собі одне питання і не може знайти відповідь.

"Наполеон, чого ж ти її, ..., не спалив?" — написав телеведучий. Бедняков також вважає потрібним продовжувати донатити на ЗСУ.

Андрій Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Співачка KOLA під час повітряної тривоги прийшла в укриття. Видно, що зірка втомлена, засмучена і невтішна. Вона іронічно підписала своє фото "Добрий ранок!", хоча він точно не був таким.

Сторіз KOLA.Фото: instagram.com/kola__official/

Відомий ресторатор Володимир Ярославський намагався сховати своїх дітей. Вони ймовірно перебували за 2 стінами, проте його донечка дуже боялася.

"Той біологічний вид, якому навіть немає назви, тероризує всю нашу країну вже майже 2 роки... Діти не звикають до цього, але мають бути у безпечному місці", — написав ресторатор.

Сторіз Володимира Ярославського. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

Співачка Надя Дорофеєва та блогерка Даша Квіткова практично однаково відреагуали на події ранку. Вони закликали українців берегти себе.

"Оце ранок.. Тримаймось! Бережіть себе", — написали зірки.

Сторіз Наді Дорофеєвої. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Сторіз Даші Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova/

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