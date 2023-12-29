Влада Яму захейтили в соцмережах за недоречне сторіз під час ракетного обстрілу
Під час та після масованої атаки російських окупантів на Україну в п’ятницю, 29 грудня, чимало користувачів соцмереж розповідали світу про криваві наслідки вказівки диктатора Путіна. В той час як більшість знаменитостей публікували відео з наслідками обстрілу, сторіз хореографа Влада Ями, який живе у США, обурила багатьох українців.
Свої коментарі вони написали в Telegram-каналі блогера Богдана Беспалова.
Влада Яму захейтили в день масованої атаки окупантів
Хореограф опублікував нейтральну сторіз, в якій зі смайликом зазначив, що з ним все добре. Втім це збіглось з часом масованого обстрілу України окупантами. На це вкрай емоційно відреагував блогер Беспалов.
"Влад Яма з Маямі пише, що в нього все ОК зі смайлами в той час, коли в країні такий п**дець сьогодні. Бажаю тобі гнити в ямі, тварино", — написав блогер.
Сотні підписників Беспалова поставили негативні смайли та висловили своє обурення в коментарях.
- Виглядає, наче він прям троллить, насміхається
- Він в чорному списку українців, тому нехай постить що хоче
- Здається буде вже повне скасування Ями в майбутньому. І ніякі вже шоу йому не світять.
Згодом Яма, якого часто критикують за виїзд з країни в перші дні повномасштабної війни, видалив сторіз та опублікував відео з наслідками обстрілів.
"Щирі співчуття всім постраждалим", — лаконічно підписав він сторіз.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевска побачила під час масованого ракетного обстрілу. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували в соцмережах на черговий терор росіян.
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