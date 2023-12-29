Влада Яму захейтили в соцмережах за недоречне сторіз під час ракетного обстрілу

Хореограф Влад Яма. Фото: Instagram/vladyama_official

Під час та після масованої атаки російських окупантів на Україну в п’ятницю, 29 грудня, чимало користувачів соцмереж розповідали світу про криваві наслідки вказівки диктатора Путіна. В той час як більшість знаменитостей публікували відео з наслідками обстрілу, сторіз хореографа Влада Ями, який живе у США, обурила багатьох українців.

Свої коментарі вони написали в Telegram-каналі блогера Богдана Беспалова.

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Хореограф опублікував нейтральну сторіз, в якій зі смайликом зазначив, що з ним все добре. Втім це збіглось з часом масованого обстрілу України окупантами. На це вкрай емоційно відреагував блогер Беспалов.

"Влад Яма з Маямі пише, що в нього все ОК зі смайлами в той час, коли в країні такий п**дець сьогодні. Бажаю тобі гнити в ямі, тварино", — написав блогер.

Скриншот: Telegram/BespaLOVmedia

Сотні підписників Беспалова поставили негативні смайли та висловили своє обурення в коментарях.

Виглядає, наче він прям троллить, насміхається

Він в чорному списку українців, тому нехай постить що хоче

Здається буде вже повне скасування Ями в майбутньому. І ніякі вже шоу йому не світять.

Згодом Яма, якого часто критикують за виїзд з країни в перші дні повномасштабної війни, видалив сторіз та опублікував відео з наслідками обстрілів.

"Щирі співчуття всім постраждалим", — лаконічно підписав він сторіз.

Скриншот: Instagram/vladyama_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевска побачила під час масованого ракетного обстрілу. Також ми розповідали, як українські знаменитості відреагували в соцмережах на черговий терор росіян.