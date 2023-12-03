Владимир Дантес показал как нежится с Кацуриной
Владимир Дантес показал редкую фотографию со своей девушкой Дашей Кацуриной, на которой он нежно ее целовал. Девушка сейчас болеет и Вова делает все, чтобы вылечить любимую и помочь ей с детьми.
Фото певец опубликовал в своем Instagram.
Заботится о любимой
Недавно предпринимательница Даша Кацурина рассказала, что заболела воспалением околоминдалиновой клетчатки (паранзилит), которая возникает вследствие проникновения инфекции за пределы ее капсулы во время или после тонзиллита. Такая болезнь встречается на 10-15 человек из 10 тысяч населения.
Сначала девушка показывала, как Владимир Дантес делает ей укол, позже ей стало легче.
Вова показал, что они с Дашей гуляют по двору. На фото он нежно целует ее в щечку.
"Сделал укол, поднял на ноги, заставил тусить", — рассказал артист о происходящем на фото.
Также Даша показала кадры, как Вова обнимается с ее младшим сыном Иваном и катает детей на санках, пока мама отдыхает.
Напомним, Владимиру Дантесу отказали в съемке рождественского ролика.
Также мы писали, что Кацурина умилила подписчиков видео, на котором Дантес учит ее сыну.
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