Владимир Дантес показал как нежится с Кацуриной

Владимир Дантес и Даша Кацурин. Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес показал редкую фотографию со своей девушкой Дашей Кацуриной, на которой он нежно ее целовал. Девушка сейчас болеет и Вова делает все, чтобы вылечить любимую и помочь ей с детьми.

Фото певец опубликовал в своем Instagram.

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Недавно предпринимательница Даша Кацурина рассказала, что заболела воспалением околоминдалиновой клетчатки (паранзилит), которая возникает вследствие проникновения инфекции за пределы ее капсулы во время или после тонзиллита. Такая болезнь встречается на 10-15 человек из 10 тысяч населения.

Сначала девушка показывала, как Владимир Дантес делает ей укол, позже ей стало легче.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Вова показал, что они с Дашей гуляют по двору. На фото он нежно целует ее в щечку.

"Сделал укол, поднял на ноги, заставил тусить", — рассказал артист о происходящем на фото.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Также Даша показала кадры, как Вова обнимается с ее младшим сыном Иваном и катает детей на санках, пока мама отдыхает.

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Скриншот со сторис instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, Владимиру Дантесу отказали в съемке рождественского ролика.

Также мы писали, что Кацурина умилила подписчиков видео, на котором Дантес учит ее сыну.