Даша Кацурина поделилась кадрами со своего дня рождения.

Бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото:

Владелица бренда одежды и любимая певца Владимира Дантеса Даша Кацурина в воскресенье, 28 апреля, отпраздновала свой день рождения. Она впервые провела этот день в компании семьи и друзей.

Соответствующие кадры блогер опубликовала на своей странице Instagram.

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Любимая Дантеса организовала празднование возле своего шоурума в Киеве. Она поделилась кадрами, на которых показала, чем угощала гостей и как проводила время в кругу близких для нее людей.

На одном из кадров Дантес держит кусочек торта со свечой и Даша, загадывая желание, задувает ее.

Бизнес-вумен показала, как ее дочь Саша и сын Иван наслаждаются вкусностями на праздничном столе. Даша заказала много сладостей, ведь на празднике было много детей.

На день рождения Кацурина надел легкий костюм бежевого цвета с юбкой и широкий темный тренч. Дополнила праздничный образ предпринимательница черными мюлями.

"Впервые за 29 лет я решила отпраздновать свой день рождения, провести его в кругу семьи и друзей в студии. Мне было так хорошо, спасибо", — подписала фото Кацурина.

Напомним, мы ранее писали, что певец Дантес трогательно поздравил Кацурину с 29-летием. А также бизнес-вумен рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.