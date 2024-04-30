Даша Кацурина поделилась кадрами со своего дня рождения.

Впервые за 29 лет — Даша Кацурина показала, как отпраздновала свой день рождения
Владелица бренда одежды и любимая певца Владимира Дантеса Даша Кацурина в воскресенье, 28 апреля, отпраздновала свой день рождения. Она впервые провела этот день в компании семьи и друзей.
Соответствующие кадры блогер опубликовала на своей странице Instagram.
Кацурина отметила свой день с родными и близкими
Любимая Дантеса организовала празднование возле своего шоурума в Киеве. Она поделилась кадрами, на которых показала, чем угощала гостей и как проводила время в кругу близких для нее людей.
На одном из кадров Дантес держит кусочек торта со свечой и Даша, загадывая желание, задувает ее.
Бизнес-вумен показала, как ее дочь Саша и сын Иван наслаждаются вкусностями на праздничном столе. Даша заказала много сладостей, ведь на празднике было много детей.
На день рождения Кацурина надел легкий костюм бежевого цвета с юбкой и широкий темный тренч. Дополнила праздничный образ предпринимательница черными мюлями.
"Впервые за 29 лет я решила отпраздновать свой день рождения, провести его в кругу семьи и друзей в студии. Мне было так хорошо, спасибо", — подписала фото Кацурина.
Напомним, мы ранее писали, что певец Дантес трогательно поздравил Кацурину с 29-летием. А также бизнес-вумен рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.
Читайте Новини.LIVE!