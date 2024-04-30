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Впервые за 29 лет — Даша Кацурина показала, как отпраздновала свой день рождения

30 апреля 2024 17:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Кацурина поделилась кадрами со своего дня рождения.
Бизнес-вумен Даша Кацурина. Фото:
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Владелица бренда одежды и любимая певца Владимира Дантеса Даша Кацурина в воскресенье, 28 апреля, отпраздновала свой день рождения. Она впервые провела этот день в компании семьи и друзей.

Соответствующие кадры блогер опубликовала на своей странице Instagram.

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Любимая Дантеса организовала празднование возле своего шоурума в Киеве. Она поделилась кадрами, на которых показала, чем угощала гостей и как проводила время в кругу близких для нее людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Katsurina (@dasha_katsurina)

На одном из кадров Дантес держит кусочек торта со свечой и Даша, загадывая желание, задувает ее.

Бизнес-вумен показала, как ее дочь Саша и сын Иван наслаждаются вкусностями на праздничном столе. Даша заказала много сладостей, ведь на празднике было много детей.

На день рождения Кацурина надел легкий костюм бежевого цвета с юбкой и широкий темный тренч. Дополнила праздничный образ предпринимательница черными мюлями.

"Впервые за 29 лет я решила отпраздновать свой день рождения, провести его в кругу семьи и друзей в студии. Мне было так хорошо, спасибо", — подписала фото Кацурина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Katsurina (@dasha_katsurina)

Напомним, мы ранее писали, что певец Дантес трогательно поздравил Кацурину с 29-летием. А также бизнес-вумен рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.

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Владимир Дантес
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шоу-бизнес
Даша Кацурина
украинские звезды

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