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Вперше за 29 років — Даша Кацуріна показала, як відсвяткувала свій день народження

30 квітня 2024 17:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Кацуріна поділилася кадрами зі свого дня народження — відео
Бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото:
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Власниця бренду одягу та кохана співака Володимира Дантеса Даша Кацуріна у неділю, 28 квітня, відсвяткувала свій день народження. Вона вперше провела цей день у компанії родини та друзів.

Відповідні кадри блогерка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Кохана Дантеса організувала святкування біля свого шоуруму у Києві. Вона поділилася кадрами, на яких показала, чим частувала гостей та як проводила час у колі близьких для неї людей.

На одному з кадрів Дантес тримає шматочок торта зі свічкою і Даша загадуючи бажання, задуває її.

Бізнесвумен показала, як її донька Саша та син Іван насолоджуються смаколиками на святковому столі. Даша замовила багато солодощів, адже на святі було багато дітей.

На день народження Кацуріна вдягнула легкий костюм бежевого кольору зі спідницею та широкий темний тренч. Доповнила святковий образ підприємиця та чорними мюлями.

"Уперше за 29 років я вирішила відсвяткувати свій день народження, провести його в колі родини та друзів в студії. Мені було так добре, дякую", — підписала світлини Кацуріна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співак Дантес зворушливо привітав Кацуріну з 29-річчям. А також бізнесвумен розповідала, як змінилося її життя після розлучення.

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Даша Кацуріна
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