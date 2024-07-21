Диснейленды в Калифорнии угрожают массовой забастовкой в США

Аниматоры, работающие в Диснейленде. Фото: Instagram/disneyland

В Голливуде назревает новая масштабная забастовка. В этот раз четыре профсоюза, представляющих более 14 тысяч работников тематических парков и курортов Disney (Диснейленды) в Калифорнии (США), проголосовали за проведение протеста.

Об этом сообщает NBC.

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Профсоюзы заявили, что 99% членов, принявших участие в голосовании, выступили за забастовку. Впрочем, протестов и прекращения работы заведений можно избежать, если работники и работодатель смогут достичь соглашения до ее начала. Если забастовка все же состоится, она станет первой в Диснейленде за 40 лет.

Причина недовольства — несправедливые условия контрактов на трудоустройство. Профсоюзы сослались на экономические трудности для своих членов, включая нехватку продовольствия и жилья. Речь идет об уборщиках, операторах аттракционов, кондитерах и продавцах товаров.

Одна из сотрудниц Диснейленда. Фото: Instagram/disneyland

Они ведут переговоры с Disney с 24 апреля, а 10 июня профсоюзы обвинили компанию в несправедливых рабочих задачах.

Отметим, что именно в Калифорнии в 1955 году открылся первый парк развлечений компании Walt Disney. Тогда торжественную церемонию вел будущий президент США актер Рональд Рейган. Сейчас Диснейленды открыты во многих странах, но самыми популярными среди фанатов мультфильмов этой студии являются именно калифорнийские.

Напомним, ранее мы писали, что хакеры сломали частную переписку сотрудников Disney. Также мы рассказывали, что на Одесской киностудии планируют переснять "Приключения Электроника".