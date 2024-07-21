Діснейленди в Каліфорнії загрожують масовим страйком у США

Аніматори, які працюють в Діснейленді. Фото: Instagram/disneyland

В Голлівуді назріває новий масштабний страйк. Цього разу чотири профспілки, які представляють понад 14 тисяч працівників тематичних парків та курортів Disney (Діснейленди) у Каліфорнії (США) проголосували за проведення протесту.

Про це повідомляє NBC.

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Профспілки заявили, що 99% членів, які взяли участь у голосуванні, виступили за страйк. Втім протестів та припинення роботи закладів можна уникнути, якщо працівники та роботодавець можуть досягти угоди до її початку. Якщо страйк все ж таки відбудеться, він стане першим у Діснейленді за 40 років.

Причина невдоволення — несправедливі умови контрактів на працевлаштування. Профспілки послалися на економічні труднощі для своїх членів, включаючи нестачу продовольства та житла. Йдеться про прибиральників, операторів атракціонів, кондитерів та продавців товарів.

Одна зі співробітниць Діснейленду. Фото: Instagram/disneyland

Вони ведуть переговори з Disney з 24 квітня, а 10 червня профспілки звинуватили компанію у несправедливих робочих завданнях.

Зазначимо, що саме в Каліфорнії у 1955 році відкрився перший парк розваг компанії Walt Disney. Тоді урочисту церемонію вів майбутній президент США, актор Рональд Рейган. Зараз Діснейленди відкриті в багатьох країнах, але найпопулярнішими серед фанатів мультфільмів цієї студії є саме каліфорнійські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хакери зламали приватне листування співробітників Disney. Також ми розповідали, що на Одеській кіностудії планують перезняти "Пригоди Електроніка".