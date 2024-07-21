Діснейленди в Каліфорнії загрожують масовим страйком у США

Вперше за 40 років — Діснейленди в Каліфорнії готуються до масового страйку
В Голлівуді назріває новий масштабний страйк. Цього разу чотири профспілки, які представляють понад 14 тисяч працівників тематичних парків та курортів Disney (Діснейленди) у Каліфорнії (США) проголосували за проведення протесту.
Про це повідомляє NBC.
Страйк в каліфорнійських Діснейлендах
Профспілки заявили, що 99% членів, які взяли участь у голосуванні, виступили за страйк. Втім протестів та припинення роботи закладів можна уникнути, якщо працівники та роботодавець можуть досягти угоди до її початку. Якщо страйк все ж таки відбудеться, він стане першим у Діснейленді за 40 років.
Причина невдоволення — несправедливі умови контрактів на працевлаштування. Профспілки послалися на економічні труднощі для своїх членів, включаючи нестачу продовольства та житла. Йдеться про прибиральників, операторів атракціонів, кондитерів та продавців товарів.
Вони ведуть переговори з Disney з 24 квітня, а 10 червня профспілки звинуватили компанію у несправедливих робочих завданнях.
Зазначимо, що саме в Каліфорнії у 1955 році відкрився перший парк розваг компанії Walt Disney. Тоді урочисту церемонію вів майбутній президент США, актор Рональд Рейган. Зараз Діснейленди відкриті в багатьох країнах, але найпопулярнішими серед фанатів мультфільмів цієї студії є саме каліфорнійські.
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