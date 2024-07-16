Хакери зламали 1,1 терабайта повідомлень компанії Disney — деталі

Заставка кінокомпанії Disney. Фото: Disney

Анонімна хакерська група NullBulge, яка виступає проти мистецтва, зламала особисте листування співробітників компанії Disney в корпоративному месенджері Slack. У такий спосіб вони протестують проти несправедливості.

Про це повідомили The Wall Street Journal.

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У вкрадених даних містяться повідомлення та файли з 2019 року. Серед них і інформація про неопубліковані проєкти, коди, зображення, облікові дані для входу в корпоративні системи, посилання на внутрішні вебсайти Disney.

Також хакери отримали доступ до розмов про розробку програмного забезпечення, дані по відвідуваність і доходи паризького Діснейленду, внутрішні документи, оцінювання кандидатів на роботу і навіть фотографії собак співробітників. Спочатку їх злили на сайт BreachForums, втім згодом видалили.

Окрім того, NullBulge оприлюднили особистість співробітника Disney (медичні записи та паролі), який начебто допоміг їм отримати доступ. Злили його дані нібито в знак помсти через розрив стосунків з хакерами.

У Disney заявили, що проводять розслідування.

Що відомо про хакерів NullBulge

Хакери NullBulge називають себе "групою, яка захищає права митців і забезпечує справедливу винагороду за їхню роботу". Вони не схвалюють жодної форми просування криптовалют або пов’язаних із ними продуктів і послуг, а також виступають проти творів мистецтва, згенерованих штучним інтелектом. Окрім того, не підтримує будь-якої крадіжки з Patreons та інших платформ

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