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Благородні хакери зламали приватне листування співробітників Disney

16 липня 2024 10:57
Антоніна Завадська - Редактор
Хакери зламали 1,1 терабайта повідомлень компанії Disney — деталі
Заставка кінокомпанії Disney. Фото: Disney
Антоніна Завадська - Редактор

Анонімна хакерська група NullBulge, яка виступає проти мистецтва, зламала особисте листування співробітників компанії Disney в корпоративному месенджері Slack. У такий спосіб вони протестують проти несправедливості. 

Про це повідомили The Wall Street Journal.

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Хакери зламали 1,1 терабайта повідомлень компанії Disney 

У вкрадених даних містяться повідомлення та файли з 2019 року. Серед них і інформація про неопубліковані проєкти, коди, зображення, облікові дані для входу в корпоративні системи, посилання на внутрішні вебсайти Disney. 

Також хакери отримали доступ до розмов про розробку програмного забезпечення, дані по відвідуваність і доходи паризького Діснейленду, внутрішні документи, оцінювання кандидатів на роботу і навіть фотографії собак співробітників. Спочатку їх злили на сайт BreachForums, втім згодом видалили. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Окрім того, NullBulge оприлюднили особистість співробітника Disney (медичні записи та паролі), який начебто допоміг їм отримати доступ. Злили його дані нібито в знак помсти через розрив стосунків з хакерами. 

У Disney заявили, що проводять розслідування.

Що відомо про хакерів NullBulge

Хакери NullBulge називають себе "групою, яка захищає права митців і забезпечує справедливу винагороду за їхню роботу". Вони не схвалюють жодної форми просування криптовалют або пов’язаних із ними продуктів і послуг, а також виступають проти творів мистецтва, згенерованих штучним інтелектом. Окрім того, не підтримує будь-якої крадіжки з Patreons та інших платформ 

Нагадаємо, колишній чоловік Анні Трінчер Олександр Волошин потрапив у базу "Миротворець". Також російська Лайма Вайкуле заспівала українською.

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