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Спасите парня от неприятностей — найдите его кошелек в ресторане за 6 секунд

21 июня 2024 07:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Интересная загадка на внимательность: поймите, где кошелек парня в ресторане, за 6 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти кошелек парня. Фото иллюстративное: Bright Side
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Лишь самому умному человеку со зрением орла удастся решить эту оптическую головоломку за очень короткий промежуток времени. Попытайтесь найти кошелек мужчины на изображении и проверьте, входите ли вы в число людей с наивысшим уровнем интеллектуальных способностей.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите кошелек за шесть секунд

Перед вами, вероятно, влюбленная пара, которая пришла в заведение общественного питания, чтобы насладиться романтическим вечером на двоих и вкусно поесть. На рисунке изображен молодой парень, сидящий за столом со своей девушкой.

На столе стоят свечи, придающие романтичности атмосфере, чашки, блюдо и вкусный десерт на тарелке. Свет в ресторане немного приглушен, чтобы люди в заведении могли насладиться невероятно романтичной атмосферой.

Вероятно, пара собралась уже уходить из ресторана, ведь парень собирается заплатить за еду официанту, который стоит возле них и ждет с чеком на подносе. Но вот беда — парень никак не может найти свой кошелек, из которого нужно достать деньги.

Помогите парню не попасть в неприятности и найти его кошелек, но действуйте быстро, чтобы у него не было проблем. На это вам дается всего шесть секунд, иначе у парня будут большие проблемы. Поэтому не теряйте времени и начинайте искать его портмоне. Желаем удачи!

Милая влюбленная пара в ресторане
Милая влюбленная пара в ресторане. Фото иллюстративное: Bright Side

Итак, вы спасли парня, если помогли ему найти свой кошелек и заплатить за еду в ресторане. Но если вы так и не смогли его найти, ловите от нас подсказку!

Правильный ответ — где кошелек

Обратите внимание на девушку, которая сидит напротив парня и тихонько смеется. Именно за ней и лежит бумажник, который она, вероятно, решила специально спрятать, чтобы разыграть его.

Найденный кошелек в оптической головоломке
Найденный кошелек в оптической головоломке. Фото иллюстративное: Bright Side

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, где нужно отыскать пчелку среди цветов.

Раньше мы рассказывали о нелегкой оптической иллюзии, где нужно найти дятла в густом лесу.

Также мы сообщали о сверхтяжелой оптической головоломке, где нужно найти число 524.

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