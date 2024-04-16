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Очарование и ум – искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты

16 апреля 2024 14:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Красота и разум - искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты
Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В сети ищут участниц для первого в мире конкурса красоты, объявленного искусственным интеллектом. Денежное вознаграждение 20 000 долларов США.

Об этом пишет Daily Mail.

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В конкурсе Fanvue Miss AI женщины, созданные искусственным интеллектом, сразятся перед судейской коллегией: моделями, которые создал искусственный интеллект. Конкурсанток будут оценивать по красоте, влиянию в социальных сетях и использованию их создателями инструментов ИИ.

 

Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue
Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue

Уилл Монанидж, соучредитель Fanvue, говорит, что надеется, что эти события "станут Оскаром создателей ИИ".

Чтобы принять участие, нужно только отправить сгенерированное искусственным интеллектом изображение женщины и ответить на список вопросов.

Эти вопросы варьируются от таких "как сделать мир лучше?" до технических деталей используемых ИИ.

 

Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue
Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue

Компания Fanvue, которая организует церемонию награждения, говорит, что ожидает тысячи участников, которые будут сокращены до 10 лучших перед тем, как первая тройка будет объявлена на онлайн-церемонии награждения в мае.

Их будет оценивать группа экспертов из четырех судей, имеющих опыт в мире красоты, маркетинга и моделирования.

Однако, пожалуй, самой необычной деталью конкурса является то, что даже некоторые судьи будут созданы ИИ.

В группу входят два "творца ИИ", Айтан Лопес и Эмили Пеллигрини, каждая из которых имеет сотни тысяч подписчиков в социальных сетях.

 

Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue
Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue

Во многих отношениях процедура будет похожа на любой другой конкурс красоты.

Кроме того, что ни один из участников не является человеком, другое большое отличие состоит в том, что использование технологий будет ключевой категорией судейства.

Участников конкурса будут оценивать в соответствии с их "умением и внедрением инструментов ИИ для создания своих цифровых шедевров".

В частности, Fanvue отмечает, что баллы следует начислять за детали вокруг глаз и рук — зоны, с которыми некоторые генераторы изображений ИИ имеют проблемы.

 

Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue
Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue

Участников также будут оценивать по их "влиянию в социальных сетях" и они будут набирать баллы в соответствии с количеством их поклонников и тем, как они взаимодействуют с подписчиками.

В анкете заявки тех, кто откликнется на конкурс, спрашивают об их общем доходе на разных платформах.

 

Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue
Искусственный интеллект ищет самую красивую девушку. Фото: Fanvue

Хотя это может показаться необычным, главная цель создания моделей искусственного интеллекта — зарабатывать деньги через социальные сети.

Айтан Лопес, творение испанской медиакомпании The Clueless, часто можно увидеть в их Instagram в одежде от Victoria's Secret, Guess и Brandy Melville.

Напомним, искусственный интеллект "обидел" Тейлор Свифт. А модель, которую создал ИИ, украсила впервые мужской журнал.

конкурс красоты
зарубежные звезды
искусственный интеллект
красота

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