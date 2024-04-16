Красота и разум - искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты

Очарование и ум – искусственный интеллект объявил первый в мире конкурс красоты
В сети ищут участниц для первого в мире конкурса красоты, объявленного искусственным интеллектом. Денежное вознаграждение 20 000 долларов США.
Об этом пишет Daily Mail.
Искусственный интеллект выберет модель, которая имеет влияние на других
В конкурсе Fanvue Miss AI женщины, созданные искусственным интеллектом, сразятся перед судейской коллегией: моделями, которые создал искусственный интеллект. Конкурсанток будут оценивать по красоте, влиянию в социальных сетях и использованию их создателями инструментов ИИ.
Уилл Монанидж, соучредитель Fanvue, говорит, что надеется, что эти события "станут Оскаром создателей ИИ".
Чтобы принять участие, нужно только отправить сгенерированное искусственным интеллектом изображение женщины и ответить на список вопросов.
Эти вопросы варьируются от таких "как сделать мир лучше?" до технических деталей используемых ИИ.
Компания Fanvue, которая организует церемонию награждения, говорит, что ожидает тысячи участников, которые будут сокращены до 10 лучших перед тем, как первая тройка будет объявлена на онлайн-церемонии награждения в мае.
Их будет оценивать группа экспертов из четырех судей, имеющих опыт в мире красоты, маркетинга и моделирования.
Однако, пожалуй, самой необычной деталью конкурса является то, что даже некоторые судьи будут созданы ИИ.
В группу входят два "творца ИИ", Айтан Лопес и Эмили Пеллигрини, каждая из которых имеет сотни тысяч подписчиков в социальных сетях.
Во многих отношениях процедура будет похожа на любой другой конкурс красоты.
Кроме того, что ни один из участников не является человеком, другое большое отличие состоит в том, что использование технологий будет ключевой категорией судейства.
Участников конкурса будут оценивать в соответствии с их "умением и внедрением инструментов ИИ для создания своих цифровых шедевров".
В частности, Fanvue отмечает, что баллы следует начислять за детали вокруг глаз и рук — зоны, с которыми некоторые генераторы изображений ИИ имеют проблемы.
Участников также будут оценивать по их "влиянию в социальных сетях" и они будут набирать баллы в соответствии с количеством их поклонников и тем, как они взаимодействуют с подписчиками.
В анкете заявки тех, кто откликнется на конкурс, спрашивают об их общем доходе на разных платформах.
Хотя это может показаться необычным, главная цель создания моделей искусственного интеллекта — зарабатывать деньги через социальные сети.
Айтан Лопес, творение испанской медиакомпании The Clueless, часто можно увидеть в их Instagram в одежде от Victoria's Secret, Guess и Brandy Melville.
Напомним, искусственный интеллект "обидел" Тейлор Свифт. А модель, которую создал ИИ, украсила впервые мужской журнал.
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