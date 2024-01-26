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Тейлор Свіфт обурена появою свого зображення на сайті для дорослих

26 січня 2024 15:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тейлор Свіфт обурена появою свого зображення на сайті для дорослих
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Тейлор Свіфт "розлючена" зображеннями штучного інтелекту, які поширюються в Інтернеті, і розглядає судовий позов проти ресурсу для дорослих, на якому вони розміщені. Співачка є останньою мішенню вебсайту, який порушує державні закони та продовжує випереджати загони кіберзлочинців.

Про це пише Daily Mail.

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Цього тижня на сайт для дорослих було завантажено десятки графічних зображень, які показують Свіфт у серії відвертих образів. Незабаром їх поширили на X, Facebook, Instagram і Reddit.

Джерело, близьке до Свіфт, повідомило в четвер: "Вирішується, чи буде подано судовий позов, але є одна річ, яка очевидна: ці фальшиві зображення, створені ШІ, є образливими, експлуатаційними та зробленими без згоди Тейлор. Акаунт Twitter, який їх опублікував, більше не існує. Ці зображення мають бути видалені звідусіль, де вони є, і ніхто не повинен рекламувати їх. Сім'я та друзі Тейлор розлючені, як і її шанувальники. Необхідно прийняти законодавство, щоб запобігти цьому".

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Згідно з аналізом незалежної дослідниці Женев’єв О, який був наданий Associated Press у грудні, цього року в Інтернеті було опубліковано понад 143 000 нових фейкових відео. Проблема посилюється тим, що тролі в соціальних мережах репостять зображення.

"Очевидно, що технології штучного інтелекту розвиваються швидше, ніж необхідні правила. Незалежно від того, жертва Тейлор Свіфт чи будь-яка інша людина в нашій країні, ми повинні встановити гарантії для боротьби з цією тривожною тенденцією", — сказав конгресмен від Нью-Джерсі Том Кін-молодший.

Свіфт поки що не прокоментувала поширення зображень.

Відвертий матеріал, створений штучним інтелектом, який завдає величезної шкоди жінкам і дітям і набирає популярності в Інтернеті з безпрецедентною швидкістю. 

Відчайдушно шукаючи рішень, постраждалі сім’ї змушують законодавців запровадити надійні гарантії для жертв.

Правозахисники та деякі юридичні експерти також закликають до федерального регулювання, яке могло б забезпечити єдиний захист по всій країні та надіслати чітке повідомлення злочинцям.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time.

Раніше Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі.

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Тейлор Свіфт
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