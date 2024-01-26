Тейлор Свіфт обурена появою свого зображення на сайті для дорослих
Співачка Тейлор Свіфт "розлючена" зображеннями штучного інтелекту, які поширюються в Інтернеті, і розглядає судовий позов проти ресурсу для дорослих, на якому вони розміщені. Співачка є останньою мішенню вебсайту, який порушує державні закони та продовжує випереджати загони кіберзлочинців.
Про це пише Daily Mail.
Тейлор Свіфт стала жертвою кіберзлочину
Цього тижня на сайт для дорослих було завантажено десятки графічних зображень, які показують Свіфт у серії відвертих образів. Незабаром їх поширили на X, Facebook, Instagram і Reddit.
Джерело, близьке до Свіфт, повідомило в четвер: "Вирішується, чи буде подано судовий позов, але є одна річ, яка очевидна: ці фальшиві зображення, створені ШІ, є образливими, експлуатаційними та зробленими без згоди Тейлор. Акаунт Twitter, який їх опублікував, більше не існує. Ці зображення мають бути видалені звідусіль, де вони є, і ніхто не повинен рекламувати їх. Сім'я та друзі Тейлор розлючені, як і її шанувальники. Необхідно прийняти законодавство, щоб запобігти цьому".
Згідно з аналізом незалежної дослідниці Женев’єв О, який був наданий Associated Press у грудні, цього року в Інтернеті було опубліковано понад 143 000 нових фейкових відео. Проблема посилюється тим, що тролі в соціальних мережах репостять зображення.
"Очевидно, що технології штучного інтелекту розвиваються швидше, ніж необхідні правила. Незалежно від того, жертва Тейлор Свіфт чи будь-яка інша людина в нашій країні, ми повинні встановити гарантії для боротьби з цією тривожною тенденцією", — сказав конгресмен від Нью-Джерсі Том Кін-молодший.
Свіфт поки що не прокоментувала поширення зображень.
Відвертий матеріал, створений штучним інтелектом, який завдає величезної шкоди жінкам і дітям і набирає популярності в Інтернеті з безпрецедентною швидкістю.
Відчайдушно шукаючи рішень, постраждалі сім’ї змушують законодавців запровадити надійні гарантії для жертв.
Правозахисники та деякі юридичні експерти також закликають до федерального регулювання, яке могло б забезпечити єдиний захист по всій країні та надіслати чітке повідомлення злочинцям.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time.
Раніше Тейлор Свіфт побила рекорд Елвіса Преслі.
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