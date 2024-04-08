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Усталость, от которой даже больно стоять — украинский певец тяжело заболел из-за укуса клеща

8 апреля 2024 17:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинский певец Антон Крамер заболел болезнью Лайма — подробности
Украинский музыкант Антон Крамер. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский певец Антон Крамер рассказал, что страдает от запущенной стадии болезни Лайма. Это заболевание человеку передают клещи.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Антон Крамер о своей болезни

В июле прошлого года у музыканта воспалился лимфоузел, который периодически болел. Уже через несколько месяцев болезнь поразила его тазобедренный сустав, и теперь артист нуждается в дорогостоящей операции по его замене.

Музыканту долгое время не могли поставить диагноз, и он успел обойти шесть врачей. Специалисты диагностировали у него болезнь Лайма уже на поздней стадии.

У Антона Крамера болезнь лайма
Диагноз певца Антона Крамера. Фото: instagram.com/antonkramer_/

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое передается человеку через укус клеща. Инфекция поражает опорно-двигательный аппарат, нервную систему и сердце больного.

"Впоследствии добавились одышка, аритмия, мигрирующие по всему телу боли, тошнота, отеки конечностей, ухудшение координации и речи и просто убийственная усталость. Усталость, от которой больно стоять", — рассказал Крамер.

Сейчас из-за разрушенного сустава он вынужден передвигаться на костылях.

Антон Крамер на костылях
Певец Антон Крамер. Фото: instagram.com/antonkramer_/

Артист попросил финансовую помощь у своих подписчиков и показал все медицинские документы с диагнозом. Впоследствии пост был удален.

Напомним, ведущий Слава Демин рассказал, почему больной Melovin внезапно похудел. А также тяжелобольная Тишкевич искала страны, в которых доступна эвтаназия.

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