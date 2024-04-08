Украинский певец Антон Крамер заболел болезнью Лайма — подробности

Усталость, от которой даже больно стоять — украинский певец тяжело заболел из-за укуса клеща
Украинский певец Антон Крамер рассказал, что страдает от запущенной стадии болезни Лайма. Это заболевание человеку передают клещи.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Антон Крамер о своей болезни
В июле прошлого года у музыканта воспалился лимфоузел, который периодически болел. Уже через несколько месяцев болезнь поразила его тазобедренный сустав, и теперь артист нуждается в дорогостоящей операции по его замене.
Музыканту долгое время не могли поставить диагноз, и он успел обойти шесть врачей. Специалисты диагностировали у него болезнь Лайма уже на поздней стадии.
Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое передается человеку через укус клеща. Инфекция поражает опорно-двигательный аппарат, нервную систему и сердце больного.
"Впоследствии добавились одышка, аритмия, мигрирующие по всему телу боли, тошнота, отеки конечностей, ухудшение координации и речи и просто убийственная усталость. Усталость, от которой больно стоять", — рассказал Крамер.
Сейчас из-за разрушенного сустава он вынужден передвигаться на костылях.
Артист попросил финансовую помощь у своих подписчиков и показал все медицинские документы с диагнозом. Впоследствии пост был удален.
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