Важкохвора Катерина Тишкевич розповіла про свої суїцидальні думки

Українська акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка страждає через сильний головний біль, зізналась про суїцидальні думки. Артистка навіть шукала країни, у яких доступна евтаназія.

Про це вона розповіла в подкасті Gloster FM.

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Акторка зізнається, що довгий час не могла прийняти стан, у якому вона відчуває постійні головні болі. Вона навіть всерйоз шукала країни, в яких дозволена евтаназія.

Евтаназія — припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання й більше не хочуть терпіти біль. Життя людини припиняють введенням препаратів, які вкорочують вік.

Лише завдяки тривалій терапії із психологом, зірка змогла витягнути із депресивного стану. Однак, акторка досі не подолала в собі ці негативні думки.

"Я думала, якщо мені колись скажуть, що це назавжди, то я суїциднусь. І це не просто слова, а я дійсно думала, що є країни, де доступна евтаназія. Ось такі думки, не можу сказати, що я до кінця це подолала і прийняла, це неправда. Зараз я в більшому прийнятті й навчилася себе психологічно витягати", — розповіла Тишкевич.

Зараз акторка зустрічається із психологом один-два рази на тиждень. Зірка зізнається, що її стан здоров'я впливає на життя близьких.

Тишкевич розповіла, що створила спеціальний чат із кількома дівчатами, які мають таку саму хворобу, як і в неї. Спілкування із ними допомагає їй триматися.

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич пробула 10 днів у комі через недбальство лікарів. Також вона розповіла про погіршення самопочуття, через що їй знову призначили антидепресанти.