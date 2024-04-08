Український співак Антон Крамер захворів на хворобу Лайма — подробиці

Втома, від якої навіть боляче стояти — український співак важко захворів через укус кліща
Український співак Антон Крамер розповів, що страждає від запущеної стадії хвороби Лайма. Це захворювання людині передають кліщі.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Антон Крамер про свою хворобу
У липні минулого року в музиканта запалився лімфовузол, який періодично болів. Вже за кілька місяців хвороба вразила його тазостегновий суглоб, і тепер артист потребує дорогої операції щодо його заміни.
Музиканту довгий час не могли поставити діагноз, і він встиг обійти шістьох лікарів. Фахівці діагностували у нього хворобу Лайма вже на пізній стадії.
Хвороба Лайма — інфекційне захворювання, яке передається людині через укус кліща. Інфекція вражає опорно-руховий апарат, нервову систему і серце хворого.
"Згодом додалися задишка, аритмія, мігруючі по всьому тілу болі, нудота, набряки кінцівок, погіршення координації та мовлення, і просто вбивча втома. Втома, від якої боляче стояти", — розповів Крамер.
Зараз через зруйнований суглоб він змушений пересуватися на милицях.
Артист попросив фінансової допомоги у своїх підписників та показав усі медичні документи із діагнозом. Згодом пост був видалений.
Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін розповів, чому хворий Melovin раптово схуд. А також важкохвора Тишкевич шукала країни, в яких доступна евтаназія.
Читайте Новини.LIVE!