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Втома, від якої навіть боляче стояти — український співак важко захворів через укус кліща

8 квітня 2024 17:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Український співак Антон Крамер захворів на хворобу Лайма — подробиці
Український музикант Антон Крамер. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український співак Антон Крамер розповів, що страждає від запущеної стадії хвороби Лайма. Це захворювання людині передають кліщі.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Антон Крамер про свою хворобу

У липні минулого року в музиканта запалився лімфовузол, який періодично болів. Вже за кілька місяців хвороба вразила його тазостегновий суглоб, і тепер артист потребує дорогої операції щодо його заміни.

Музиканту довгий час не могли поставити діагноз, і він встиг обійти шістьох лікарів. Фахівці діагностували у нього хворобу Лайма вже на пізній стадії.

У Антона Крамера хвороба лайма
Діагноз співака Антона Крамера. Фото: instagram.com/antonkramer_/

Хвороба Лайма — інфекційне захворювання, яке передається людині через укус кліща. Інфекція вражає опорно-руховий апарат, нервову систему і серце хворого.

"Згодом додалися задишка, аритмія, мігруючі по всьому тілу болі, нудота, набряки кінцівок, погіршення координації та мовлення, і просто вбивча втома. Втома, від якої боляче стояти", — розповів Крамер.

Зараз через зруйнований суглоб він змушений пересуватися на милицях.

Антон Крамер на милицях
Співак Антон Крамер. Фото: instagram.com/antonkramer_/

Артист попросив фінансової допомоги у своїх підписників та показав усі медичні документи із діагнозом. Згодом пост був видалений.

Нагадаємо,  ведучий Слава Дьомін розповів, чому хворий Melovin раптово схуд. А також важкохвора Тишкевич шукала країни, в яких доступна евтаназія.

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