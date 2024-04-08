Український співак Антон Крамер захворів на хворобу Лайма — подробиці

Український музикант Антон Крамер. Фото: скриншот YouTube

Український співак Антон Крамер розповів, що страждає від запущеної стадії хвороби Лайма. Це захворювання людині передають кліщі.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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У липні минулого року в музиканта запалився лімфовузол, який періодично болів. Вже за кілька місяців хвороба вразила його тазостегновий суглоб, і тепер артист потребує дорогої операції щодо його заміни.

Музиканту довгий час не могли поставити діагноз, і він встиг обійти шістьох лікарів. Фахівці діагностували у нього хворобу Лайма вже на пізній стадії.

Діагноз співака Антона Крамера. Фото: instagram.com/antonkramer_/

Хвороба Лайма — інфекційне захворювання, яке передається людині через укус кліща. Інфекція вражає опорно-руховий апарат, нервову систему і серце хворого.

"Згодом додалися задишка, аритмія, мігруючі по всьому тілу болі, нудота, набряки кінцівок, погіршення координації та мовлення, і просто вбивча втома. Втома, від якої боляче стояти", — розповів Крамер.

Зараз через зруйнований суглоб він змушений пересуватися на милицях.

Співак Антон Крамер. Фото: instagram.com/antonkramer_/

Артист попросив фінансової допомоги у своїх підписників та показав усі медичні документи із діагнозом. Згодом пост був видалений.

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін розповів, чому хворий Melovin раптово схуд. А також важкохвора Тишкевич шукала країни, в яких доступна евтаназія.