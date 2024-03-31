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Из байопика об Эми Уайнхаус вырезали ключевого персонажа

31 марта 2024 20:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Из фильма об Эми Уайнгаузе убрали ее продюсера - кто его сыграл
Британский режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и актриса Мариса Абела. Фото: Instagram/backtoblackfilm
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В следующем месяце, 11 апреля, выйдет фильм "Эми Уайнхаус: Back To Black". Впрочем, из биографической драматической ленты об известной британской певице вырезали одного из ключевых персонажей.

Об этом сообщает The Daily Mail.

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Продюсера Эми Уайнхаус Марка Ронсона убрали из байопика об артистке. Его сыграл канадский актер Джефф Танке. Он рассказал о съемках в проекте и о том, что все сцены с ним были вырезаны, а имя удалили из титров фильма. Также фамилия актера исчезла из каста фильма на сайте о кино IMDb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако создатели фильма отрицают информацию от Джеффа Танке и уверяют: персонажа Ронсона вообще не было в сценарии. Некоторые кинокритики и музыкальные обозреватели выразили непонимание об отсутствии персонажа продюсера в байопике о Уайнхаус. Особенно учитывая вклад Марка Ронсона в творчество певицы. Даже оригинальное название байопика отсылает в одноименный альбом и песни, спродюсированные именно Ронсоном.

Отметим, что Марк помогал создателям биографического фильма создавать проект. Он вспоминал время, проведенное вместе с Эми, а также показывал студию, где артистка записывала хиты. Отметим, что Эми Уайнхаус обнаружили мертвой в ее доме в северном Лондоне 23 июля 2011 года. Причиной смерти следствие определило алкогольную интоксикацию.

Главную роль в фильме "Эми Уайнхаус: Back To Black" исполнила актриса Мариса Абела. Режиссером выступила Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильму "Пятьдесят оттенков серого".

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что режиссер фильма "Оппенгеймер" Кристофер Нолан получит почетное звание в Букингемском дворце.

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