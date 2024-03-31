Из фильма об Эми Уайнгаузе убрали ее продюсера - кто его сыграл

Из байопика об Эми Уайнхаус вырезали ключевого персонажа
В следующем месяце, 11 апреля, выйдет фильм "Эми Уайнхаус: Back To Black". Впрочем, из биографической драматической ленты об известной британской певице вырезали одного из ключевых персонажей.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Новый фильм об Эми Уайнхаус
Продюсера Эми Уайнхаус Марка Ронсона убрали из байопика об артистке. Его сыграл канадский актер Джефф Танке. Он рассказал о съемках в проекте и о том, что все сцены с ним были вырезаны, а имя удалили из титров фильма. Также фамилия актера исчезла из каста фильма на сайте о кино IMDb.
Однако создатели фильма отрицают информацию от Джеффа Танке и уверяют: персонажа Ронсона вообще не было в сценарии. Некоторые кинокритики и музыкальные обозреватели выразили непонимание об отсутствии персонажа продюсера в байопике о Уайнхаус. Особенно учитывая вклад Марка Ронсона в творчество певицы. Даже оригинальное название байопика отсылает в одноименный альбом и песни, спродюсированные именно Ронсоном.
Отметим, что Марк помогал создателям биографического фильма создавать проект. Он вспоминал время, проведенное вместе с Эми, а также показывал студию, где артистка записывала хиты. Отметим, что Эми Уайнхаус обнаружили мертвой в ее доме в северном Лондоне 23 июля 2011 года. Причиной смерти следствие определило алкогольную интоксикацию.
Главную роль в фильме "Эми Уайнхаус: Back To Black" исполнила актриса Мариса Абела. Режиссером выступила Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильму "Пятьдесят оттенков серого".
Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что режиссер фильма "Оппенгеймер" Кристофер Нолан получит почетное звание в Букингемском дворце.
Читайте Новини.LIVE!