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З байопіку про Емі Вайнгауз вирізали ключового персонажа

31 березня 2024 20:54
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Стас Кожушко
Редактор
З фільму про Емі Вайнгауз прибрали її продюсера — хто його зіграв
Британська режисерка Сем Тейлор-Джонсон та акторка Маріса Абела. Фото: Instagram/backtoblackfilm
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наступного місяця, 11 квітня, вийде фільм "Емі Вайнгауз: Back To Black". Втім, з біографічної драматичної стрічки про відому британську співачку вирізали одного з ключових персонажів. 

Про це повідомляє The Daily Mail

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Продюсера Емі Вайнхауз Марка Ронсона прибрали з байопіку про артистку. Його зіграв канадський актор Джефф Танке. Він розповів про зйомки в проєкті і те, що всі сцени з ним були вирізані, а ім'я видалили із титрів фільму. Також прізвище актора зникло з каста фільму на сайті про кіно IMDb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Проте творці стрічки заперечують інформацію від Джеффа Танке і запевняють: персонажа  Ронсона взагалі не було в сценарію. Деякі кінокритики та музичні оглядачі висловили нерозуміння щодо відсутності персонажа продюсера в байопіку про Вайнхауз. Особливо враховуючи внесок Марка Ронсона у творчість співачки. Навіть оригінальна назва байопіка відсилає до однойменного альбому та пісні, спродюсованих саме Ронсоном. 

Зазначимо, що Марк допомагав творцям біографічного фільму створювати проєкт. Він згадував час, проведений разом з Емі, а також показував студію, де артистка записувала хіти. Зазначимо, що Емі Вайнгауз знайшли мертвою в її будинку в північному Лондоні 23 липня 2011 року. Причиною смерті слідство визначило алкогольну інтоксикацію.

Головну роль в фільмі "Емі Вайнгауз: Back To Black" виконала акторка Маріса Абела. Режисеркою виступила Сем Тейлор-Джонсон, яка відома за фільмом "П'ятдесят відтінків сірого".

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що режисер фільму "Оппенгеймер" Крістофер Нолан отримає почесне звання у Букінгемському палаці.

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