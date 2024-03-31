З фільму про Емі Вайнгауз прибрали її продюсера — хто його зіграв

Британська режисерка Сем Тейлор-Джонсон та акторка Маріса Абела. Фото: Instagram/backtoblackfilm

Наступного місяця, 11 квітня, вийде фільм "Емі Вайнгауз: Back To Black". Втім, з біографічної драматичної стрічки про відому британську співачку вирізали одного з ключових персонажів.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Продюсера Емі Вайнхауз Марка Ронсона прибрали з байопіку про артистку. Його зіграв канадський актор Джефф Танке. Він розповів про зйомки в проєкті і те, що всі сцени з ним були вирізані, а ім'я видалили із титрів фільму. Також прізвище актора зникло з каста фільму на сайті про кіно IMDb.

Проте творці стрічки заперечують інформацію від Джеффа Танке і запевняють: персонажа Ронсона взагалі не було в сценарію. Деякі кінокритики та музичні оглядачі висловили нерозуміння щодо відсутності персонажа продюсера в байопіку про Вайнхауз. Особливо враховуючи внесок Марка Ронсона у творчість співачки. Навіть оригінальна назва байопіка відсилає до однойменного альбому та пісні, спродюсованих саме Ронсоном.

Зазначимо, що Марк допомагав творцям біографічного фільму створювати проєкт. Він згадував час, проведений разом з Емі, а також показував студію, де артистка записувала хіти. Зазначимо, що Емі Вайнгауз знайшли мертвою в її будинку в північному Лондоні 23 липня 2011 року. Причиною смерті слідство визначило алкогольну інтоксикацію.

Головну роль в фільмі "Емі Вайнгауз: Back To Black" виконала акторка Маріса Абела. Режисеркою виступила Сем Тейлор-Джонсон, яка відома за фільмом "П'ятдесят відтінків сірого".

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