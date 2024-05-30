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Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

30 мая 2024 22:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
На гибель Ирины Цыбух с позывным Чеком отреагировали представители украинского шоу-бизнеса
Журналистка и парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух. Фото: Instagram/cheka_tsybukh
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне во время ротации в Харьковской области погибла журналистка и парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух. Защитница Украины также известна по позывному "Чека". На трагедию отреагировали представители шоу-бизнеса.

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Реакция знаменитостей на гибель Ирины Цыбух

Призер песенного конкурса "Евровидение-2024" репер Alyona Alyona (заняла третье место совместно с Jerry Heil) отметила, что так и не успела познакомиться с Ириной.

Реакция Alyona Alyona на гибель Ирины Цыбух
Реакция Alyona Alyona на гибель Ирины Цыбух. Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Победительница "Евровидения-2024" певица Джамала, недавно родившая третьего сына, написала: "Это все так несправедливо. Так не должно быть. Вечная память. Героям Слава".

Реакция Джамалы на гибель Ирины Цыбух
Реакция Джамалы на гибель Ирины Цыбух. Скриншоты: Instagram/jamalajaaa

Эмоционально высказалась о гибели парамедика "Госпитальеров" телеведущая, шоувумен Маша Ефросинина. Она отметила, что так и не успела сделать интервью с Ириной Цыбухой. Для оккупантов Ефросинина не подбирала слов.

Реакция Маши Ефросининой на гибель Ирины Цыбух
Реакция Маши Ефросининой на гибель Ирины Цыбух. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Певица Оля Полякова сделала репост с посмертным письмом Ирины Цыбух. Артистка отметила, что никто не должен писать подобное, и указала на возраст защитницы Украины.

Реакция Оли Поляковой на гибель Ирины Цыбух
Реакция Оли Поляковой на гибель Ирины Цыбух. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Ведущая влогов о "Евровидении", телеведущая Анна Тульева была лично знакома с Ириной Цыбух. В ходе конкурса она переписывалась с защитницей нашей страны. Вместе со своим братом и Анной Ирина обсуждала, кто победит в конкурсе. Вспомнила Тульева и о последней встрече с Цыбух на одном из мероприятий в столице.

"Ира сказала, что, походу, стукнула чью-то машину когда парковалась, но это фигня. А я ей, что самое главное то, что она жива, машины ремонтируют. Это "живая", я говорила раз двести и никак не могла ее наобнимать. Мир утратил цвета. Украина утратила героиню", — написала Анна Тульева.

Знаменитости опубликовали ссылку на банку, куда можно перечислить средства и поддержать семью Ирины Цыбух.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб украинский журналист и военнослужащий Александр Машлай. Также мы рассказывали, что, защищая раненого побратима, погиб украинский актер Евгений Шумилов.

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