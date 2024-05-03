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Віддав життя, рятуючи побратима, — на фронті загинув український актор Євген Шумілов

3 травня 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронті загинув актор Євген Шумілов — деталі
Український актор Євген Шумілов. Фото: instagram.com/eugene_shumilov
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На війні загинув український актор театру та кіно Євген Шумілов. Військовий віддав життя, рятуючи свого побратима.

Про трагедію повідомив близький друг полеглого захисника Іван Марченко на своїй сторінці у Facebook.

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Віддав життя за побратима

Зірка серіалів "Речовий доказ", "Реальна містика" та  "Сидоренки-Сидоренки" став на захист нашої Батьківщини два роки тому та виконував бойові задачі на передовій.

Під час виконання одного з бойових завдань, його життя обірвалося. Актор загинув, рятуючи свого пораненого побратима. Йому було 32 роки.

Близький друг Євгена Іван Марченко зазначив, що артист був дуже життєрадісною та позитивною людиною.

"З глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній — таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже! Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що ти зараз в кращому місці", — написав Іван Марченко.

На фронті загинув актор Євген Шумілов
Публікація Івана Марченко. Фото: скриншот Facebook

Що відомо про Євгена Шумілова

Євген Шумілов закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого та будував акторську кар'єру. Артист знімався у популярних українських серіалах та грав у театрі. Він захищав Україну у складі 3 окремої штурмової бригади. 

Нагадаємо, на війні загинув відомий актор театру Андрій Доманський. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату талановитого музиканта з Дніпра Михайла Бікетова, який поклав своє життя за незалежність України.

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