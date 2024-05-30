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Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

30 травня 2024 22:50
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Стас Кожушко
Редактор
На загибель Ірини Цибух з позивним Чека відреагували представники українського шоу-бізнесу
Журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух. Фото: Instagram/cheka_tsybukh
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні під час ротації в Харківської області загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух. Захисниця України також відома за позивним "Чека". На трагедію відреагували представники шоу-бізнесу.

Новини.LIVE розкаже про публікації знаменитостей в соцмережах.

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Реакція знаменитостей на загибель Ірини Цибух

Призерка пісенного конкурсу "Євробачення-2024" реперка Alyona Alyona (посіла третє місце спільно з Jerry Heil) зазначила, що так і не встигла познайомитися з Іриною. 

Реакція Alyona Alyona на загибель Ірини Цибух
Реакція Alyona Alyona на загибель Ірини Цибух. Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Переможниця "Євробачення-2024" співачка Джамала, яка нещодавно народила третього сина, написала: "Це все так несправедливо. Так не має бути. Вічна пам’ять. Героям Слава"

Реакція Джамали на загибель Ірини Цибух
Реакція Джамали на загибель Ірини Цибух. Скриншоти: Instagram/jamalajaaa

Емоційно висловилась про загибель парамедикині "Госпітальєрів" телеведуча, шоувумен Маша Єфросиніна. Вона зазначила, що так і не встигла зробити інтерв’ю з Іриною Цибух. Для окупантів Єфросиніна не підбирала слів. 

Реакція Маші Єфросиніної на загибель Ірини Цибух
Реакція Маші Єфросиніної на загибель Ірини Цибух. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Співачка Оля Полякова зробила репост з посмертним листом Ірини Цибух. Артистка зазначила, що ніхто не повинен писати подібне, та вказала на вік захисниці України. 

Реакція Олі Полякової на загибель Ірини Цибух
Реакція Олі Полякової на загибель Ірини Цибух. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Ведуча влогів про "Євробачення", телеведуча Анна Тульєва була особисто знайома з Іриною Цибух. Під час конкурсу вона переписувалась з захисницею нашої країни. Разом зі своїм братом та Анною Ірина обговорювала, хто ж переможе в конкурсі. Згадала Тульєва і про останню зустріч з  Цибух на одному з заходів у столиці.

"Іра сказала, що походу стукнула чиюсь машину як паркувалась, але то фігня. А я їй, що найголовніше те, що вона жива, машини ремонтують. Це "жива", я говорила разів двісті і ніяк не могла її на обіймати. Світ втратив кольори. Україна втратила героїню", — написала Анна Тульєва.

Знаменитості опублікували посилання на банку, куди можна перерахувати кошти та підтримати родину Ірини Цибух.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув український журналіст і військовослужбовець Олександр Машлай. Також ми розповідали, що, захищаючи пораненого побратима, загинув український актор Євген Шумілов.

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