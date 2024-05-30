На загибель Ірини Цибух з позивним Чека відреагували представники українського шоу-бізнесу

Журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух. Фото: Instagram/cheka_tsybukh

Напередодні під час ротації в Харківської області загинула журналістка та парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух. Захисниця України також відома за позивним "Чека". На трагедію відреагували представники шоу-бізнесу.

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Реакція знаменитостей на загибель Ірини Цибух

Призерка пісенного конкурсу "Євробачення-2024" реперка Alyona Alyona (посіла третє місце спільно з Jerry Heil) зазначила, що так і не встигла познайомитися з Іриною.

Реакція Alyona Alyona на загибель Ірини Цибух. Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Переможниця "Євробачення-2024" співачка Джамала, яка нещодавно народила третього сина, написала: "Це все так несправедливо. Так не має бути. Вічна пам’ять. Героям Слава".

Реакція Джамали на загибель Ірини Цибух. Скриншоти: Instagram/jamalajaaa

Емоційно висловилась про загибель парамедикині "Госпітальєрів" телеведуча, шоувумен Маша Єфросиніна. Вона зазначила, що так і не встигла зробити інтерв’ю з Іриною Цибух. Для окупантів Єфросиніна не підбирала слів.

Реакція Маші Єфросиніної на загибель Ірини Цибух. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Співачка Оля Полякова зробила репост з посмертним листом Ірини Цибух. Артистка зазначила, що ніхто не повинен писати подібне, та вказала на вік захисниці України.

Реакція Олі Полякової на загибель Ірини Цибух. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Ведуча влогів про "Євробачення", телеведуча Анна Тульєва була особисто знайома з Іриною Цибух. Під час конкурсу вона переписувалась з захисницею нашої країни. Разом зі своїм братом та Анною Ірина обговорювала, хто ж переможе в конкурсі. Згадала Тульєва і про останню зустріч з Цибух на одному з заходів у столиці.

"Іра сказала, що походу стукнула чиюсь машину як паркувалась, але то фігня. А я їй, що найголовніше те, що вона жива, машини ремонтують. Це "жива", я говорила разів двісті і ніяк не могла її на обіймати. Світ втратив кольори. Україна втратила героїню", — написала Анна Тульєва.

Знаменитості опублікували посилання на банку, куди можна перерахувати кошти та підтримати родину Ірини Цибух.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув український журналіст і військовослужбовець Олександр Машлай. Також ми розповідали, що, захищаючи пораненого побратима, загинув український актор Євген Шумілов.