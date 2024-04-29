Даша Астафьева продемонстрировала шпагат

Залетаем в понедельник красиво — Даша Астафьева ошеломила эффектным шпагатом
Известная украинская певица, блогер, модель и телеведущая кулинарного шоу "Такі страви" Даша Астафьева удивила украинцев акробатическими трюками. Звезда показала колесо и стала в шпагат в украинском народном костюме.
Видео звезда опубликовала на своей странице Instagram.
Астафьева продемонстрировала свою физическую подготовку
Звезда опубликовала короткий ролик, на котором делает колесо из которого выходит в шпагат. Певица надела вышиванку, вышитую юбку оранжевого цвета, красный платок на голову и дополнила образ красными ботинками на каблуке.
В кадры видео также попал певец Владимир Дантес и украинский хип-хоп исполнитель Амиль Насиров. Они активно поддержали блогера аплодисментами и овациями.
В конце ролика звезда улыбается и хватается за поясницу.
"Залетаем в понедельник красиво", — лаконично дополнила видео Астафьева.
Украинцы оценили чувство юмора звезды
Пользователи соцсетей поблагодарили певицу за позитивный настрой на весь день. Украинцы в восторге от трюков артистки.
"Это видео сделало мой день".
"Молодец, немного позитива народу и форма у вас на высоте, молодец, в зал точно ходите!".
"Боже как же ей подходит украинский костюм".
"Это очень круто! Дама невероятная! Шейк шейк дает много возможностей и шпагат и сальто".
"Наши украиночки еще и не такое могут".
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе. А также певица призналась, сожалеет ли она о карьере в РФ.
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