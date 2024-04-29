Даша Астафьева продемонстрировала шпагат

Украинская певица и блогер Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская певица, блогер, модель и телеведущая кулинарного шоу "Такі страви" Даша Астафьева удивила украинцев акробатическими трюками. Звезда показала колесо и стала в шпагат в украинском народном костюме.

Видео звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда опубликовала короткий ролик, на котором делает колесо из которого выходит в шпагат. Певица надела вышиванку, вышитую юбку оранжевого цвета, красный платок на голову и дополнила образ красными ботинками на каблуке.

В кадры видео также попал певец Владимир Дантес и украинский хип-хоп исполнитель Амиль Насиров. Они активно поддержали блогера аплодисментами и овациями.

В конце ролика звезда улыбается и хватается за поясницу.

"Залетаем в понедельник красиво", — лаконично дополнила видео Астафьева.

Украинцы оценили чувство юмора звезды

Пользователи соцсетей поблагодарили певицу за позитивный настрой на весь день. Украинцы в восторге от трюков артистки.

"Это видео сделало мой день".

"Молодец, немного позитива народу и форма у вас на высоте, молодец, в зал точно ходите!".

"Боже как же ей подходит украинский костюм".

"Это очень круто! Дама невероятная! Шейк шейк дает много возможностей и шпагат и сальто".

"Наши украиночки еще и не такое могут".

Публикация Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе. А также певица призналась, сожалеет ли она о карьере в РФ.