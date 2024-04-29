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Залітаємо у понеділок красиво — Даша Астаф'єва приголомшила ефектним шпагатом

29 квітня 2024 17:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Даша Астаф'єва продемонструвала шпагат — відео
Українська співачка та блогер Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка, блогерка, модель та телеведуча кулінарного шоу "Такі страви" Даша Астаф'єва здивувала українців акробатичними трюками. Зірка показала колесо та стала у шпагат вбравшись в український народний костюм.

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка опублікувала короткий ролик на якому робить колесо із якого виходить у шпагат. Співачка вдягнула вишиванку, вишиту спідницю помаранчевого кольору, червону хустку на голову та доповнила образ червоними черевиками на підборах.

На кадри відео також потрапив співак Володимир Дантес та український хіп-хоп виконавець Аміль Насіров. Вони активно підтримали блогерку аплодисментами та оваціями. 

Наприкінці ролику зірка посміхається та хапається за поперек.

"Залітаємо у понеділок красиво", — лаконічно доповнила відео Астаф'єва.

Українці оцінили почуття гумору зірки

Користувачі соцмереж подякували співачці за позитивний настрій на увесь день. Українці у захваті від трюків артистки.

"Це відео зробило мій день".

"Молодець, трохи позитиву народу і форма у вас на висоті, молодець, в зал точно ходите!".

"Боже як же личить їй український костюм".

"Це дуже круто! Пані Даша неймовірна!Шейк шейк дає багато можливостей і шпагат та сальто".

"Наші україночки ще й не таке можуть". 

Українці у захваті від Даші Астаф'євої
Публікація Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва відреагувала на чутки про своє весілля. А також співачка зізналася, чи шкодує вона про кар’єру в РФ.

Володимир Дантес
спорт
Даша Астаф'єва
Україна
українські зірки
вишиванка
співачка

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