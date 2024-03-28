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Астаф'єва відреагувала на чутки про своє весілля

28 березня 2024 22:30
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Стас Кожушко
Редактор
Реакція Даші Астаф'євої на чутки про своє весілля
Блогерка, модель Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/da_astafieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мережі активно обговорюють інформацію, яку оприлюднив блогер Богдан Беспалов щодо моделі Даші Астаф’євої. Він стверджує, що колишня учасниця гурту Nikita вже довгий час заміжня.

Астаф’єва відреагувала на чутки у своїх соцмережах.

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Реакція Астаф’євої на чутки про весілля

За словами Беспалова, який посилається на своїх інформаторів, обранець дівчини з обкладинки глянцю Playboy більше ніж 10 років молодший за неї. І нібито Даша його дуже любить і приховує від публіки. Астаф’єва не промовчала і лаконічно відреагувала на чутки про весілля. 

"Хто виригнув Беспалова? Заригніть назад разом із кошенятами (так блогер називає своїх інформаторів. — Ред.)", — написала Даша. 

Астаф'єва відреагувала на чутки про своє весілля - фото 1
Скриншот: Instagram/da_astafieva

Наприкінці минулого року Даша прокоментувала своє особисте життя, до якого прикута увага багатьох її шанувальників. Вона заявила, що її серце зайнято, але не стала називати імені та сферу діяльності свого обранця.

"У мене зараз таке правило, що про особисте не хочу говорити. Хочу вам сказати, що в мене все добре, що я закохана, щаслива і тішуся з усього досвіду. Я впевнена, що це єдине, що мене тримає, допомагає жити та знаходити смисли. Я бажаю кожній людині, яка почувається самотньо, вірити в те, що є справжнє кохання", — розповіла тоді Астаф’єва. 

Зазначимо, що деякі чутки від блогера, або ж плітки, як їх називає сам Беспалов, згодом виявились правдою. Це, наприклад, стосувалось розлучення ексучасниці гурту "ВІА Гра" Віри Брежнєвої та музичного продюсера Костянтина Меладзе. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Наталія Сумська поділилась пророцтвом, яке почула свого часу її мама. Також ми розповідали про зізнання Даші Астаф’євої про стосунки з аб’юзером.

соцмережі
Даша Астаф'єва
українські зірки
плітки

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