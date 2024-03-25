Слишком одета — жена Канье Веста утонула в чудаковатой шубе
Американский рэпер Канье Вест прогулялся со своей женой и дочерью. Он одел пассию Бьянку Цензори в довольно скромный наряд.
Об этом пишет Page Six.
Бьянка Цензори не раздевается возле дочери мужа
Жена рэпера Канье Веста архитектор Бьянка Цензори удивила скромным образом. Обычно она эпатирует и обнажает свое тело максимально, впрочем возле своей падчерицы Норт решила быть прикрытой.
Девушка появилась в чудаковатой шубе, черных колгтах и уже традиционных туфлях с острым носком. Дополнила образ она нюдовым макияжем и зачесанными волосами в низкий пучок.
Они втроем поужинали в ресторане Nobu в Беверли-Хиллз, Калифорния. Рэпер и его молодая жена были подавлены, а дочь, напротив, сияла от радости. Ей очевидно нравится внимание папарацци.
Напомним, что рэпер Канье Вест надел свою жену в прозрачные колготки без нижнего белья. Также он публично снимал с нее одежду на улице.
Читайте Новини.LIVE!