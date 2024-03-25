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Слишком одета — жена Канье Веста утонула в чудаковатой шубе

25 марта 2024 08:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Слишком одета — жена Канье Веста утонула в чудаковатой шубе
Дочь рэпера Канье Веста Норт и архитектор Бьянка Цензори. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский рэпер Канье Вест прогулялся со своей женой и дочерью. Он одел пассию Бьянку Цензори в довольно скромный наряд.

Об этом пишет Page Six.

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Жена рэпера Канье Веста архитектор Бьянка Цензори удивила скромным образом. Обычно она эпатирует и обнажает свое тело максимально, впрочем возле своей падчерицы Норт решила быть прикрытой.

Рэпер Канье Вест, его дочь Норт и жена Бьянка Цензори. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID
Рэпер Канье Вест, его дочь Норт и жена Бьянка Цензори. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID

Девушка появилась в чудаковатой шубе, черных колгтах и уже традиционных туфлях с острым носком. Дополнила образ она нюдовым макияжем и зачесанными волосами в низкий пучок.

Они втроем поужинали в ресторане Nobu в Беверли-Хиллз, Калифорния. Рэпер и его молодая жена были подавлены, а дочь, напротив, сияла от радости. Ей очевидно нравится внимание папарацци.

Рэпер Канье Вест, его дочь Норт и жена Бьянка Цензори. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID
Рэпер Канье Вест, его дочь Норт и жена Бьянка Цензори. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID

Напомним, что рэпер Канье Вест надел свою жену в прозрачные колготки без нижнего белья. Также он публично снимал с нее одежду на улице.

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