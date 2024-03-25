Занадто одягнена — дружина Каньє Веста втонула у дивакуватій шубі
Американський репер Каньє Вест прогулявся зі своєю дружиною та донькою. Він одягнув пасію Б'янку Цензорі в досить скромне вбрання.
Про це пише Page Six.
Б’янка Цензорі не роздягається біля доньки чоловіка
Дружина репера Каньє Веста архітекторка Б’янка Цензорі здивувала скромним образом. Зазвичай вона епатує й оголює своє тіло максимально, втім біля своєї падчерки Норт вирішила бути прикритою.
Дівчина з'явилась у дивакуватій шубі, чорних колготах і вже традиційних туфлях з гострим носком. Доповнила образ вона нюдовим макіяжем і зачесаним волоссям у низький пучок.
Вони втрьох повечеряли у ресторані Nobu в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. Репер та його молода дружина були пригнічені, а донька, навпаки, сяяла від радості. Їй очевидно до вподоби увага папараці.
Нагадаємо, що репер Каньє Вест одягнув свою дружину у прозорі колготки без спіднього. Також він публічно знімав з неї одяг на вулиці.
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