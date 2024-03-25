Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Занадто одягнена — дружина Каньє Веста втонула у дивакуватій шубі arrow

Занадто одягнена — дружина Каньє Веста втонула у дивакуватій шубі

25 березня 2024 08:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Занадто одягнена — дружина Каньє Веста втонула у дивакуватій шубі
Донька репера Каньє Веста Норт і архітекторка Б'янка Цензорі. Фото: Stefan/Spot / BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський репер Каньє Вест прогулявся зі своєю дружиною та донькою. Він одягнув пасію Б'янку Цензорі в досить скромне вбрання.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Б’янка Цензорі не роздягається біля доньки чоловіка

Дружина репера Каньє Веста архітекторка Б’янка Цензорі здивувала скромним образом. Зазвичай вона епатує й оголює своє тіло максимально, втім біля своєї падчерки Норт вирішила бути прикритою.

Репер Каньє Вест, його донька Норт і дружина Б'янка Цензорі. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID
Репер Каньє Вест, його донька Норт і дружина Б'янка Цензорі. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID

Дівчина з'явилась у дивакуватій шубі, чорних колготах і вже традиційних туфлях з гострим носком. Доповнила образ вона нюдовим макіяжем і зачесаним волоссям у низький пучок.

Вони втрьох повечеряли у ресторані Nobu в Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. Репер та його молода дружина були пригнічені, а донька, навпаки, сяяла від радості. Їй очевидно до вподоби увага папараці.

Репер Каньє Вест, його донька Норт і дружина Б'янка Цензорі. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID
Репер Каньє Вест, його донька Норт і дружина Б'янка Цензорі. Фото: Stefan/Spot/BACKGRID

Нагадаємо, що репер Каньє Вест одягнув свою дружину у прозорі  колготки без спіднього. Також він публічно знімав з неї одяг на вулиці.

США
скандал
Каньє Вест
репер
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ