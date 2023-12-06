Тринчер в слезах раскрыла новые подробности отношений с Волошиным

Украинская певица Анна Тринчер на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер дала интервью ведущей Маше Ефросининой. Популярная артистка рассказала о своих отношениях со скандальным блогером Александром Волошиным, с которым она недавно разошлась.

Соответствующее видео из интервью Маша Ефросинина разместила на своем канале в YouTube.

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Популярная певица рассказала, когда она официально разошлась со своим любимым Александром Волошиным. Анна говорит, что они неоднократно демонстрировали в социальной сети переживание кризисного периода и посещение психологов.

"Мы разошлись официально недавно, чуть больше месяца назад. У нас был очень тяжелый кризисный период, и мы, кстати, не молчали об этом. Мы показывали в Instagram, что мы переживаем очень тяжелый кризисный период, мы показывали, что идем к семейному психологу, мы работаем над отношениями. Конечно, блогеры используют эту информацию в своих целях, не думая о моральном этикете", — отметила Анна Тринчер.

Певица Анна Тринчер на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Певица признается, что она со своей стороны делала все, что было в ее силах, поэтому всего за один месяц она обошла пять разных психологов. Кроме того, Анна рассказывает, что у мужа полгода назад медики клинически диагностировали депрессию.

"Я делала все, что в моих силах, до последней капли. Только за август я обошла около пяти разных психологов, это почти каждый день. У Саши полгода назад началась депрессия, это клинически поставленный диагноз. Я искренне надеялась, что это не влияет на наши отношения, но когда ты живешь с человеком, который ментально нездоров, ты начинаешь тоже болеть", — также добавила украинская певица.

Анна Тринчер и Александр Волошин развелись

Еще несколько месяцев назад появились слухи о том, что певица и актриса Анна Тринчер разошлась со своим мужем, блогером Александром Волошиным. Но иногда они делились общими кадрами и вместе появлялись на публике, и только недавно сделали официальное заявление.

Певица Анна Тринчер со своим любимым Александром Волошиным. Фото: Instagram Анны Тринчер

Они записали общий подкаст, во время которого публично обсуждали свои отношения и проблемы, которые довели до расставания. Оказывается, между любимыми было много недоразумений, а у Александра исчезли чувства к Анне.

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